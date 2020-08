Anzahl der Corona-Toten im Kreis hat sich auf 43 erhöht

Gladbeck. Ein Mann in Castrop-Rauxel ist an seiner Corona-Infektion verstorben. In Gladbeck hat sich die Anzahl der Neuinfektionen nicht erhöht

In Gladbeck hat sich die Anzahl der Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag nicht erhöht. Es bleibt bei insgesamt 360 Erkrankten seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Im gesamten Kreis ist leider ein neuer Todesfall zu beklagen. Ein 61-jähriger Mann aus Castrop-Rauxel, der positiv auf das Corona-Virus getestet war, ist verstorben. Damit erhöht sich die kreisweite Anzahl der Coronatoten auf 43.

Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen im Kreis Recklinghausen beläuft sich aktuell auf 1.799. Als genesen gelten inzwischen 1.642 der positiv getesteten Personen. Es gibt 43 Todesfälle. In den letzten sieben Tagen hat es 64 Neuinfektionen gegeben. Die kritische Marke von 50 Neuinfizierten pro Woche auf 100.000 Einwohner liegt umgerechnet auf die Einwohnerzahl im Kreis Recklinghausen bei 308 Neuinfektionen, wird also aktuell nicht erreicht.

So ist die Lage in den Kreisstädten

So sieht die Lage in den Kreisstädten derzeit aus (aktuell bekannte Fälle / Genesene / Todesfälle): Castrop-Rauxel 192 / 164 / 4. Datteln 73 / 70 / 1. Dorsten 183 / 164 / 5. Gladbeck 360 / 318 / 23. Haltern am See 89 / 87 / 0. Herten 123 / 115 / 1. Marl 209 / 196 / 1. Oer-Erkenschwick 216 / 213 / 3. Recklinghausen 266 / 227 / 4. Waltrop 81 / 79 / 1. Es handelt sich um alle je positiv getesteten Fälle. Die Genesenen sind in der Gesamtzahl inbegriffen.