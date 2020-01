An der Werner-von-Siemens-Realschule in Gladbeck werden am 18. Februar Anmeldungen entgegen genommen.

Gladbeck. Für über 680 Grundschüler steht in Gladbeck der Wechsel an weiterführende Schulen an. Das sind die Termine, an denen Anmeldungen möglich sind.

Anmeldetermine für weiterführende Schulen stehen fest

Demnächst werden gut 689 Mädchen und Jungen ihr letztes Halbjahreszeugnis in der Grundschule erhalten. Somit steht für sie und ihre Erziehungsberechtigten jetzt die Frage an, zu welcher Schulform sie wechseln werden.

Gladbeck: Viele Besucher informieren sich an Tagen der offenen Schulen

Für die meisten Familien ist das eine wichtige Entscheidung. Das beweisen auch die intensiven Beratungsgespräche mit den Pädagogen an den Grundschulen sowie hohen Besucherzahlen an den Tagen der offenen Tür der weiterführenden Schulen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Die Anmeldungen für die Realschulen, die Gymnasien und die Gesamtschule sind in der Zeit von Montag, 17. Februar, bis Freitag, 21. Februar, möglich. An der Hauptschule sind die Anmeldungen in diesem Jahr nur von Montag, 17. Februar, bis Donnerstag, 20. Februar, möglich, da am Freitag, 21. Februar, an dieser Schule ein beweglicher Ferientag festgelegt wurde. An allen Schulen werden in der Zeit von 10 Uhr bis 12 Uhr (am Ratsgymnasium bis 13 Uhr) Anmeldungen entgegengenommen.

Darüber hinaus werden an folgenden Tagen auch nachmittags Anmeldetermine von den Schulen angeboten: An der Erich-Fried-Schule (Hauptschule) von Montag, 17. Februar, bis Donnerstag, 20. Februar, in der Zeit von 13.30 bis 15.30 Uhr. An der Anne-Frank-Realschule am Montag, 17. Februar, und Dienstag, 18. Februar, in der Zeit von 12 Uhr bis 16 Uhr. An der Erich-Kästner-Realschule am Montag, 17. Februar, Dienstag, 18. Februar, und am Mittwoch, 19. Februar, in der Zeit von 12 Uhr bis 16 Uhr. An der Werner-von Siemens-Realschule am Dienstag, 18. Februar, von 13 Uhr bis 16 Uhr.