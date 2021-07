Da funktionierte sie noch, die Ampelanlage auf der Kreuzung von Feldhauser Straße/Tunnelstraße in Zweckel.

Ampelausfall An der Tunnelstraße/Feldhauser Straße ist die Ampel defekt

Gladbeck. Im Gladbecker Stadtteil Zweckel ist auf einer großen Kreuzung die Ampel komplett ausgefallen. Vorerst soll ein Provisorium eingerichtet werden.

Die Ampeln an der Kreuzung Tunnelstraße und Feldhauser Straße in Gladbeck, Stadtteil Zweckel, sind aufgrund eines Schadens am Schaltschrank komplett ausgefallen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Eine Baustellenampel soll provisorisch eingerichtet werden.

