Ampel-Ausfall: Tempo 30 auf der Konrad-Adenauer-Allee

Durch einen Unfall wurde die Ampelanlage auf der Konrad-Adenauer-Allee/Bülser Straße in Gladbeck beschädigt. Die Stadtverwaltung hat vorerst in diesem Bereich Tempo 30 (Symbolbild) angeordnet.

Die Ampel an der Ecke Konrad-Adenauer-Allee (L511)/Bülser Straße ist nach einem Verkehrsunfall außer Betrieb. Als erste Maßnahme hat die Stadtverwaltung Gladbeck in diesem Bereich umgehend Tempo 30 angeordnet. Sie steht in Kontakt mit dem zuständigen Landesbetrieb Straßen.NRW.

„Die Verwaltung hat mit Blick auf die Verkehrssicherheit besonders der Grund- und Vorschulkinder den Landesbetrieb aufgefordert, schnellstmöglich die Inbetriebnahme der Ampelschaltung zu realisieren oder nötigenfalls kurzfristig ersatzweise eine Baustellen-Ampel aufzustellen“, heißt es aus dem Rathaus.

Dieser habe eine zeitnahe Lösung in Aussicht gestellt. Vorübergehend sollen Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst (KOD) noch in dieser Woche in den Stoßzeiten vor und nach dem Unterricht vor Ort sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.

