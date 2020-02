Am Valentinstag ist für Verliebte in Gladbeck einiges los

Gladbeck. Freitag ist Valentinstag. In Gladbeck können Verliebte an diesem Tag einiges erleben. Die WAZ verrät, was in der Stadt in Sachen Liebe los ist.

Besondere Menüs in Restaurants, Blind Dates oder ein Lesemarathon bei der Sonderausstellung zum Thema Liebe im Museum: Der 14. Februar dreht sich um große Gefühle. Am Valentinstag überraschen viele Verliebte ihren Partner mit Blumen oder kleinen Geschenken, für andere steht gemeinsam verbrachte Zeit im Fokus, wieder andere feiern den Tag gar nicht. Was auch immer man für den kommenden Freitag plant, in Gladbeck gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Tag zu begehen.

Neben einem Blumengruß ist ein romantisches Essen für viele Paare ein klassischer Valentinstag-Brauch. Gladbecks Gastronomen haben sich vorbereitet und bieten ihren Gästen auf den Tag der Liebe zugeschnittene Angebote. Im Restaurant am Wasserschloss Wittringen, per se eine romantische Kulisse, erwartet die Gäste etwa unter dem Motto „Be my Valentine“ ein Drei-Gänge-Valentinstags-Menü inklusive Sekt, das Van der Valk Hotel bietet ein Candle-Light-Dinner und Kurzurlaube zu zweit an. In der Alten Post denkt man zudem nicht nur an die Liebespaare, sondern auch an die Liebe in der Freundschaft und lädt ausdrücklich auch Freunde zu einem gemütlichen Abend in die Gaststätte ein.

Im Museum endet am Freitag die Sonderausstellung mit einem besonderen Programm

Wie unterschiedlich sich Liebe zeigen kann oder erlebt wird, erfahren Besucher im städtischen Museum in Wittringen. Dort endet am Freitag die Sonderausstellung „Die große Liebe – mehr als ein Gefühl“ mit einem Lesemarathon. Ab 13 Uhr tragen Bürger Gedichte und Texte zum Thema Liebe vor, die Liste der Texte ist bunt. Sie umfasst zum Beispiel Autoren wie Jack Canfield und sein Buch „Hühnersuppe für die Seele“, Shakespeares Sonnet 18, oder Rafik Schamis „Sophia oder der Anfang aller Geschichten“. Interessierte, die lieber den Vorträgen lauschen wollen, können bis 18 Uhr im Museum, Burgstraße 64, vorbeischauen. Die Ausstellung beleuchtet die vielen Facetten der Liebe und zeigt unter anderem, was oder wen die Gladbecker in ihrer Stadt lieben.

Gladbeck Auch Bücher werden verschenkt Zum Valentinstag werden nicht nur rote Rosen verschenkt. Viele Händler locken mit Angeboten etwa für Parfüme oder Schmuck. Auch in der Humboldt-Buchhandlung hat man sich vorbereitet: Bücher rund um das Thema Liebe stehen gesammelt bereit, manch einer suche dann zum Valentinstag gezielt Bücher etwa für die Freundin, berichtet Mitarbeiterin Julia Jahns.

Eine Möglichkeit, seine Liebe zu zeigen, ist sicherlich die Musik. Musicalliebhaber finden am Valentinstag ein Gefühl von Broadway bei den „Musical Highlights“, die renommierte Musicaldarsteller am Freitag in der Stadthalle auf die Bühne bringen. Gefühlvolle Balladen, schnelle Rhythmen und dramatische Melodien warten auf die Zuschauer. „Ein Garant für einen unbeschwerten Abend“, versprechen die Veranstalter. Beginn ist um 20 Uhr, Karten kosten zwischen 43,90 und 59,90 Euro und sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Die Abendkasse wird eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn für Kurzentschlossene geöffnet.

Musicaldarsteller bringen am Freitag ein Gefühl von Broadway auf die Bühne der Stadthalle. Foto: Sebastian Sternemann

Im Koki läuft „Sweethearts“

Wer es weniger romantisch mag, aber trotzdem nicht mit seinen Liebsten zuhause bleiben möchte, findet etwa im Kommunalen Kino (KoKi) das passende Angebot. „Sweethearts“ klingt zunächst vielleicht nach einer Romanze, die von Kritikern gelobte Abenteuerkomödie erzählt allerdings die Geschichte zweier unterschiedlicher Frauen, die wider Willen ein Team werden müssen und schließlich sogar Freundschaft schließen. Die Vorstellungen beginnen um 18 und 20 Uhr.

Keine Verabredung am Valentinstag? Kein Problem. Die Stadtbücherei organisiert Blind Dates mit Büchern. Bis Freitag liegen die in Zeitungspapier verpackten Bücher bereit und warten darauf, ausgeliehen zu werden. Allein kurze Steckbriefe geben erste Hinweise auf den Inhalt der Schmöker. Worauf sich die Leserinnen und Leser einlassen, finden sie, wie bei einem echten Blind Date, erst später heraus. Die Mitarbeiter der Bücherei können aber einen Valentinstag-Reinfall garantiert ausschließen: „Unsere Dates sind literarisch einwandfrei bewandert.“