Am Krankenhaus findet wieder ein Weihnachtsbaumverkauf statt

Gladbeck. Der traditionelle Weihnachtsbaumverkauf am Krankenhaus in Gladbeck findet trotz Corona statt. So soll der Verkauf Samstag über die Bühne gehen.

Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf den schon traditionellen Weihnachtsbaumverkauf der Mitarbeiter der Katholischen Kliniken Emscher-Lippe auf dem Gelände des St. Barbara-Hospitals aus. Am Samstag, 12. Dezember, wollen sie Nordmanntannen zum Verkauf anbieten – allerdings unter anderen Voraussetzungen als in den vergangenen Jahren.

Zutritt zum Kneippgarten gibt es nur mit Mund-Nasenschutz

So wird es beispielsweise keine Verköstigung vor Ort geben. Der Zutritt zum Verkaufsgelände am Kneippgarten wird nur mit Mund-Nasenschutz möglich sein. Die Organisatoren müssen zudem darauf achten, dass immer nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern auf dem Platz ist, damit die Mindestabstände eingehalten werden können. Deshalb kann es zu Wartezeiten kommen. Es werden Spender mit Desinfektionsmitteln zur Verfügung stehen. Der Weg durch den Kneippgarten wird im Sinne einer Einbahnstraßenregelung etwas anders verlaufen als in den Jahren zuvor. „Trotz allem hoffen wir auf rege Beteiligung und viele Besucher“, so die Organisatoren.

Der Verkauf findet am Samstag in der Zeit von 10 bis 16 Uhr statt. Die Weihnachtsbäume werden zu Preisen von 15 bis 47 Euro angeboten. Der Erlös ist für einen guten Zweck bestimmt.