Die Band Löwenherz aus Marl rockt in diesem Jahr beim Christmas Rock am Kotten Nie in Gladbeck.

Veranstaltung Am Kotten Nie in Gladbeck gibt’s wieder „Christmas Rock“

Gladbeck. Zum „Christmas Rock“ sind alle Musikfans am 4. Dezember an den Kotten Nie eingeladen. Es gilt die 3G-Regel. Hier gibt es die Eintrittskarten.

Das Team vom Kotten Nie lädt wieder zum beliebten „Christmas Rock“ ein – und zwar am 4. Dezember. Der Abend ist der Höhepunkt im jährlichen Veranstaltungsreigen am Kotten an der Bülser Straße, und er kann, so das Team, endlich wieder fast ohne Beschränkungen stattfinden.

Die Band Löwenherz aus Marl wird am Kotten Nie spielen

Für fetzige Unterhaltung sorgt in diesem Jahr die Band Löwenherz aus Marl. Die Mitglieder vom Kotten-Verein halten wie gewohnt Getränke und Speisen bereit. Der Glühwein wird bei winterlicher Witterung sicher besonders schmecken. Besucher müssen eine der 3G-Regeln erfüllen und sich mit ihrem Personalausweis ausweisen. Lediglich beim Besuch der Toiletten besteht Maskenpflicht.

Eintrittskarten sind zum Preis von zwölf Euro ab dem 16. November erhältlich. Der Vorverkauf startet bei der Hauptstelle der Sparkasse, beim Weinhandel Volmer und beim Kotten Nie. Einlass ist ab 17 Uhr, los geht es dann um 18 Uhr.

Mehr Nachrichten, Bilder und Videos aus Gladbeck finden Sie hier

Und folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck