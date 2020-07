Am Kotten Nie in Gladbeck gibt Florian Nienerza ein Konzert

Der Gladbecker Musiker Florian Nienerza, der am Kotten Nie auftritt, sieht sich in der Tradition eines Reinhard Mey und eines Stefan Sulke.

Gladbeck. Am Gladbecker Kotten Nie tritt am 29. Juli Florian Nienerza auf. Mit diesem Konzert wird das Sommer-Musikprogramm am Treff fortgesetzt.

Florian Nienerza, ein junger Gladbecker Künstler, etabliert sich in der Musikszene der Region mehr und mehr. Bei einem „Heimspiel“ werden ihn viele seine Fans life erleben können. Und zwar am Kotten Nie, Bülser Straße 157. Das Konzert am Mittwoch, 29. Juli, beginnt um 19 Uhr.

Der Liedermacher sieht sich in der Tradition eines Reinhard Mey und eines Stefan Sulke. Aber so große Künstler wie Bob Dylan inspirieren Nienerza ebenfalls. Mit dessen Auftritt setzt der Förderverein Kotten Nie sein Sommer-Musikprogramm fort.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf wie gewohnt im Kotten-Büro oder in der Weinhandlung Volmer zum Preis von zehn Euro erhältlich.