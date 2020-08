Die fünfjährige Karlotta und Mama Christina kennen den Familiensonntag am Kotten Nie in Gladbeck. Die beiden hatten schon viel Spaß am Maltisch.

Kotten Nie Am Gladbecker Kotten Nie gehört der Sonntag Familien

Gladbeck. Der Förderverein Kotten Nie in Gladbeck lädt für den 30. August zum Familiensonntag ein. Auf dem Programm stehen Spielen, Malen und Basteln.

Der Förderverein Kotten Nie in Gladbeck lädt wieder zum Familiensonntag an die Bülser Straße 157 ein. Familien mit Kindern bis zum Grundschulalter haben am 30. August zwischen 15 und 18 Uhr wieder die Gelegenheit, einen kurzweiligen Nachmittag auf dem Gelände mit dem historischen Gebäude-Ensemble zu verbringen.

Bewegungsspiele, Geschicklichkeitsparcours, Basteln und Malen stehen auf dem Programm am Kotten Nie. Die Mädchen und Jungen dürfen auch wieder Steine für die Steinschlange am Kotten bemalen. Außerdem lockt der neue Spielplatz. Die Besucher können sich mit Kaffee und Stilwaffeln sowie Brat- und Currywurst stärken.

Da die Besucherzahl begrenzt ist, ist für die Teilnahme eine Anmeldung unter Angabe von Name, Adresse, Telefonnummer, Anzahl Erwachsene/Kinder erforderlich: per Mail an kontakt@kotten-nie.de, unter 66365 oder persönlich zu den Bürozeiten montags, mittwochs und donnerstags von 10 bis 15.30 Uhr.