Alkohol- und Drogenkontrollen: Polizei zieht Bilanz

Gladbeck. Bei vielen Unfällen spielen Alkohol und Drogen eine Rolle. Jetzt gab es von der Polizei Recklinghausen auch in Gladbeck und Bottrop Kontrollen.

Das Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stellt weiterhin eine der Hauptunfallursachen dar: Im vergangenen Jahr haben sich im Bereich der Recklinghäuser Polizeibehörde, dazu zählen auch Gladbeck und Bottrop, insgesamt 180 Verkehrsunfälle ereignet, bei denen Alkohol und/oder Drogen eine Rolle gespielt haben.

Jetzt hat sich die Polizei Recklinghausen wiederholt an den länderübergreifenden und EU-weiten Kontrollen zur Bekämpfung der Ursachen von Verkehrsunfällen beteiligt. Daher führte die Polizei in den Städten des Kreises Recklinghausen und der Stadt Bottrop in der vergangenen Woche verstärkte Alkohol- und Drogenkontrollen im Straßenverkehr durch. Nun liegt das Ergebnis vor.

Insgesamt wurden 404 Verkehrsteilnehmer überprüft. Dabei wurden neun Fahrer festgestellt, die betrunken unterwegs waren, so die Polizei. In fünf der neun Fälle erwartet die Autofahrer eine Strafanzeige, in vier Fällen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. In zehn Fällen ergab sich der Verdacht des Fahrens unter der Wirkung von Drogen. Gegen die zehn Fahrer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

