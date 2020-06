Alkohol und Drogen: Polizei kontrolliert Verkehrsteilnehmer

Gladbeck. Eine Woche lang hat die Polizei auch in Gladbeck Verkehrsteilnehmer auf Alkohol und Drogen kontrolliert. Nun ziehen die Beamten Einsatzbilanz.

Beamte des Polizeipräsidiums Recklinghausen haben in den vergangenen Tagen verstärkt Verkehrsteilnehmer auf Alkohol-und Drogenkonsum kontrolliert. Die Maßnahme fand in allen Kreisstädten, also auch in Gladbeck statt, und war Teil der europaweiten Kontrollwoche TISPOL („Operation Alcohol & Drugs“).

Die Polizei kontrollierte insgesamt 909 Verkehrsteilnehmer

Die flächendeckenden Kontrollen fanden in der Zeit vom 15. Juni bis zum 21. Juni statt. Insgesamt 909 Verkehrsteilnehmer wurden kontrolliert. Dabei erwischten die Beamten acht Verkehrsteilnehmer, die unter Alkoholeinfluss gefahren waren. Bei sechs Fahrzeugführern lag ein Alkoholwert von über 1,1 Promille vor. In diesen Fällen schrieben die Polizeibeamten eine Strafanzeige und ordneten eine Blutprobe an.

Bei zwei Verkehrsteilnehmern lag der festgestellte Alkoholwert unter 1,1 Promille. Auf sie kommt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu. Bei insgesamt acht überprüften Verkehrsteilnehmern ergab sich der Verdacht, dass sie ihr Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel - Drogen oder Medikamente - geführt haben. Gegen sechs dieser Personen wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige geschrieben. In zwei Fällen kam es zu einer Strafanzeige.