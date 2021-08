Welcher Ausbildungsplatz passt zu welchen Jugendlichen? Eine Ausbildungsbörse soll in Gladbeck Interessenten und Anbieter zusammenbringen.

Ausbildung Aktionstag informiert in Gladbeck über Ausbildungsplätze

Gladbeck. „Schnapp dir den Job!“ heißt es bei einer Ausbildungsbörse in Gladbeck. Fachleute geben in Brauck einen Überblick über das Angebot und Tipps.

Jugendliche, die für dieses Jahr noch eine Ausbildungsstelle suchen, können vielleicht bei einem Aktionstag in Gladbeck fündig werden. „Schnapp dir den Job!“ heißt die Devise am Donnerstag, 12. August, von 11 bis 14 Uhr im Freizeittreff Brauck, Kortenkamp 11.

Viele Unternehmen aus Gladbeck und Umgebung haben noch Ausbildungsplätze für dieses Jahr zu vergeben, und viele Jugendliche suchen noch nach dem passenden Berufseinstieg. Darum haben Agentur für Arbeit, Jugendberufshilfe der Stadt Gladbeck, Jobcenter Kreis Recklinghausen und Freizeittreff Gladbeck-Brauck die Kooperationsveranstaltung zur Ausbildungsplatzsuche 2021 ermöglicht. Jugendliche erhalten vor Ort einen Überblick über offene Ausbildungsstellen, Fachleute beraten bei der Berufswahl und geben Tipps für die Bewerbung.

Das Anstoß-Büro in Gladbeck hilft beim Schreiben der Bewerbungen

Ergänzend wird das Jobcenter, Bezirksstelle Gladbeck, darüber informieren, welche Angebote es für den Übergang von der Schule in den Beruf gibt. Das Anstoß-Büro der Gladbecker Jugendberufshilfe unterstützt Interessierte beim Schreiben von Bewerbungen. Die Jugendlichen können ihre Bewerbungsunterlagen vor Ort checken lassen oder auch einen Beratungstermin vereinbaren.

An dem Aktionstag können maximal 20 Personen teilnehmen. Daher ist eine Anmeldung beim Freizeittreff Brauck unter der Telefonnummer 02043/39332 und 0163/3052094 oder per E-Mail an brauck@jugend-in-gladbeck.de erforderlich.

