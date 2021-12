Aktion Weihnachtspost: Briefschreiber aus Gladbeck gesucht

Gladbeck. Um die Einsamkeit rund um Weihnachten bei einigen Menschen zu lindern, ruft die Stadt Gladbeck zu einer Brief-Aktion auf. So kann man mitmachen.

Auch in diesem Jahr wird es zu Weihnachten wieder zu Corona-Einschränkungen kommen. Das trifft alle Bürgerinnen und Bürger, aber besonders ältere Menschen, die alleine leben sowie Bewohnerinnen und Bewohner von Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen. Viele von ihnen bekommen zu Weihnachten nun wieder keinen oder nur wenig Besuch. Darauf macht die Stadtverwaltung aufmerksam. Um die Einsamkeit zu lindern, werden nun in Gladbeck Briefschreiber gesucht.

Bilder, Gedichte, Rätsel – die Briefe können kreativ gestaltet werden

„Für die Menschen ist es tröstlich zu wissen, dass sie nicht vergessen werden. Bei der Aktion, die in Zusammenarbeit mit der Stadt Gladbeck läuft, schreibt man einen Brief oder eine Postkarte und wir verteilen die Nachrichten an die Menschen in den Einrichtungen vor Ort. Sie freuen sich immer über Post“, so Initiator Philipp Euler. Die Aktion werde möglich durch das Netzwerk der Stadtverwaltung. Die Kooperation zwischen Seniorenbüro und Jugendförderung trägt die Idee der Aktion in die Freizeittreffs und in den Jugendrat, sowie die Ergebnisse letztendlich in die Hände der Seniorinnen und Senioren.

Die Briefe können Bilder, Gedichte, Rätsel oder auch etwas Selbstgebasteltes enthalten und einfach in den Briefkasten des Rathauses eingeworfen, oder an die Stadt unter folgender Adresse geschickt werden: Stadt Gladbeck, Amt für Jugend und Familie, Abteilung Jugendförderung, Stichwort Weihnachtspost, Willy-Brandt-Platz 2, 45964 Gladbeck. Annahmeschluss ist der 20. Dezember.

