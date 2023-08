Die Gladbecker Aktion „Summer in the City“ fällt sprichwörtlich ins Wasser.

Absage Aktion „Summer in the City“ in der Gladbeck fällt aus

Gladbeck. Die Aktion „Summer in the City“, die für den 5. August in der Gladbecker Innenstadt geplant war, ist abgesagt. Grund dafür ist das Wetter.

Die Aktion „Summer in the City“ in Gladbeck, die für Samstag (5. August) geplant war, fällt wetterbedingt aus. Bunte Liegestühle sollten von 11 bis 15 Uhr am Wasserspiel an der Lambertistraße zum Verweilen einladen. Geplant waren chillige Musik und Cocktails, um Urlaubsatmosphäre zu schaffen. Daraus wird nun nichts.

+++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook+++

„Die Meteorologen sagen auch für den Samstag in Gladbeck eine hohe Regenwahrscheinlichkeit voraus“, so Citymanagerin Katja Krischel. Sie bitte um Verständnis, dass unter diesen Voraussetzungen die Aktion abgesagt werden müsse.

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck