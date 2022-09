Aktion: Gladbecker können sich Impfschutz geben lassen

Gladbeck. Im Kreishaus läuft am Donnerstag eine offene Impfaktion. Gladbecker können sich u.a. gegen Masern, Tetanus und Corona immunisieren lassen.

Der Kreis Recklinghausen bietet kurzfristig am Donnerstag, 29. September, eine weitere offene Impfaktion im Kreishaus an der Kurt-Schumacher-Allee 1 in Recklinghausen an. Interessierte aus Gladbeck können sich von 13.30 Uhr bis 18 Uhr gegen unterschiedliche Krankheiten immunisieren lassen.

Geimpft wird gegen MMR (Masern-Mumps-Röteln), DTaP-IPV (Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Polio) und das Coronavirus impfen lassen. Es sind sowohl Corona-Grundimmunisierungen und Kinder-Impfungen als auch Auffrischungsimpfungen möglich. Zur Verfügung stehen für Auffrischungsimpfungen die auf die Omikron-Varianten BA.1 sowie BA.4/5 angepassten Impfstoffe.

Gespritzt wird entsprechend der aktuellen Stiko-Empfehlung. Diese sieht die erste Auffrischungsimpfung für alle Menschen ab zwölf Jahren und den zweiten Booster für Personen über 60 Jahren, Menschen mit Vorerkrankungen, Mitarbeiter in medizinischen und Pflegeberufen sowie Bewohner von Pflegeheimen vor. Dabei müssen die letzte Impfung oder die Infektion mit dem Corona-Virus mindestens sechs Monate zurückliegen.

Wichtig: Bislang ist nur eine vierte Impfung vorgesehen. Wer also bereits zwei Auffrischungen erhalten hat, kann vorerst nicht geimpft werden. Das Angebot des Gesundheitsamts und der Koordinierenden COVID-Impfeinheit (KoCI) richtet sich ausdrücklich an alle Menschen im Kreis Recklinghausen. Auch Personen, die gerade keine Krankenversicherung haben, sind willkommen.

Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Der Zugang ist barrierefrei. Für Fragen zu den Impf-Aktionen hat das KoCI-Team eine Impfhotline eingerichtet. Sie ist bis einschließlich Donnerstag von 13 bis 15 Uhr erreichbar unter 0 23 61/9 70 90 78.

