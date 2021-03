Aktion Ankreiden: Bunte Sprüche gegen Rassismus sind gefragt

Gladbeck. „Gladbeck ist laut“ lädt Sonntag zum Mitmachen bei der Aktion „Ankreiden“ ein. Nicht nur vor dem Rathaus und dem Café 3Eck soll’s bunt zugehen.

Mitmachen ist angesagt: Am Sonntag, 21. März, will die Initiative „Gladbeck ist laut“ mit bunter Kreide aussagekräftige Sprüche gegen Rassismus auf die Gladbecker Bürgersteige und öffentlichen Plätze bringen.

Mit Kreide bunte Sprüche gegen Rassismus auf Gladbecks Plätze schreiben

„Dafür ist die Kreativität aller Gladbecker*innen, egal ob groß oder klein, gefragt“, so die Initiative. Jeder, der mag, kann sich Kreide schnappen und loslegen. Die Mitglieder vom Jugendrat wollen auf jeden Fall mitmachen. Sie werden den Platz vor dem Café 3Eck in der Innenstadt mit Anti-Rassimussprüchen verschönern. Und auch Mitarbeiter der Stadtverwaltung wollen aktiv werden und ihre Meinung zum Thema auf dem Willy-Brandt-Platz verewigen.

Schulen und Jugendeinrichtungen ruft die Initiative „Gladbeck ist laut“ dazu auf, sich noch am Montag, 22. März, an der Aktion zu beteiligen und beispielsweise die Schulhöfe mit bunten Sprüchen gegen Rassismus zu gestalten. Menschen, die selbst Rassismuserfahrungen in Gladbeck gemacht haben, können der Initiative davon unter kontakt@gladbeck-ist-laut.de erzählen. Auch das wird die Initiative dann (an dem Ort) anonym ankreiden.

Das Ordnungsamt der Stadt ist über die Aktion informiert. Jeder, der mitmacht, muss sich an die gelten Corona-Regeln halten und auch eine Maske tragen. Zudem wird darum gebeten, den Straßenverkehr nicht zu behindern.