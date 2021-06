AfD in Gladbeck fragt nach Lage im Skaterpark Butendorf

Wie ist die Situation aktuell im Skaterpark in Butendorf? Das möchte die AfD Gladbeck in Erfahrung bringen.

Gladbeck. Einen Sachstandsbericht der Verwaltung zur Lage im Skaterpark Butendorf fordert die AfD Gladbeck. Dort sind seit kurzem Streetworker im Einsatz.

Die AfD möchte im kommenden Jugendhilfeausschuss über die aktuelle Situation an der Skateranlage im Stadtteilpark Butendorf informiert werden. Die dort eingesetzten Streetworker sollen im Ausschuss berichten, so die Bitte der Fraktion.

Von Bürgern, heißt es in der Antragsbegründung, habe man gehört, dass die Lage im Skaterpark immer problematischer werde. „Gewalt, Bedrohungen, Beleidigungen und Drogendeals sollen hier mittlerweile an der Tagesordnung sein“, so die AfD. Wir bitten daher die Verwaltung um einen Sachstandsbericht der dort eingesetzten Sozialarbeiter.

Es könne hilfreich sein, wenn möglichst viele Skater und Besucher des Parks an der Ausschusssitzung teilnehmen würden, um über ihre Erfahrungen berichten zu können. So erhalte man Informationen aus erster Hand. Darüber hinaus hat die AfD aber auch noch einige Fragen, um deren Beantwortung sie die Verwaltung in der Ausschusssitzung bittet. Unter anderem wollen die Mitglieder der Fraktion in Erfahrung bringen, ob es unter den Jugendlichen ein „steigendes Unsicherheitsgefühl“ beim Besuch der Anlage gibt. Darüber hinaus wirft die AfD die Frage auf, ob es konkrete Wünsche der Jugendlichen vor Ort gibt, wie die Politik für mehr Sicherheit im Skaterpark sorgen kann.

