Adventszeit: Waffeln essen und dabei für guten Zweck spenden

Gladbeck. Um Spenden zu sammeln, verkauft die Tierhilfe in der Adventszeit Waffeln und Co. Ein Highlight sind Kalender mit Fotos der Gladbecker Katzen.

Waffeln kaufen und damit die Tierhilfe Gladbeck unterstützen – bei mehreren Aktionen in der Adventszeit sammeln die Ehrenamtler des Vereins Geld, um gestiegene Tierarztkosten abzufedern und Streunerkatzen in der Stadt weiterhin versorgen zu können. Sowohl auf dem Nikolausmarkt, als auch vor mehreren Fressnapf-Märkten in Gladbeck bietet die Tierhilfe Leckereien an. Sogar ein eigener Kalender mit Fotos der Tierhilfe-Katzen wird verkauft, alle Erlöse gehen direkt an den Verein.

Selbstgemachtes und Tierhilfe-Kalender werden auf dem Nikolausmarkt verkauft

Zum Start der Weihnachtszeit ist die Tierhilfe mit einem Stand auf dem Gladbecker Nikolausmarkt vom 1. bis 3. Dezember vertreten. Dort bieten die Ehrenamtler frische Waffeln und selbst gemachte Sachen an. Vorstandsmitglied Julia Filzen zählt auf: „Hausgemachte Marmelade, Kakao-Rentiere und andere Plätzchen, Liköre und Trödel können an unserem Stand gekauft werden.“

Julia Filzen von der Tierhilfe freut sich gemeinsam mit Katze Mayla über Spenden. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Ein besonderes Verkaufshighlight ist der Tierhilfe-Kalender für das Jahr 2024, natürlich mit vielen Fotos der schnurrenden Schützlinge des Vereins. Der Kalender kostet zwölf Euro, er kann auch über die Facebook-Vereinsseite und per Mail erworben werden. Wer diesen zugeschickt bekommen möchte, kann sich an info@tierhilfe-ral.de wenden.

In drei Fressnapf-Märkten kann für Tierhilfe eingekauft werden

Ab dem 6. Dezember verkauft die Tierhilfe an jedem Samstag bis Weihnachten zusätzlich Kalender, Waffeln und Co. vor dem Fressnapfmarkt an der Buerschen Straße. In dieser und zwei weiteren Filialen an der Hornstraße und der Lockhofstraße (Gelsenkirchen) können Kunden auch für die Tierhilfe einkaufen. Die erste Vorsitzende der Tierhilfe, Patrizia Wahl, erklärt: „Im Markt an der Buerschen Straße hängt eine Liste, was wir gerade dringend brauchen. Ansonsten freuen wir uns aber grundsätzlich immer über Futter und andere alltäglich benötigte Dinge, die dann direkt an uns gespendet werden können.“

In den drei Filialen steht ab Mitte November zudem jeweils ein großer Weihnachtsbaum, an dem Kärtchen mit Fotos der Tierhilfe-Katzen und spezifischen Wünschen hängen. „So kann man den Katzen ihren ganz persönlichen Weihnachtswunsch erfüllen“, so Wahl. Im Fressnapf an der Lockhofstraße können obendrein Anhänger in Form eines Pfotenabdrucks gekauft werden, auch hier geht der Erlös an die Tierhilfe.

