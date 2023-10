Adventsmarkt im Magazin – Kunst & Co. inklusive Überraschung

Gladbeck. Der Indoor-Adventsmarkt im Gladbecker Magazin wird zeitlich ausgeweitet. Und die Besucher dürfen sich auf so manchen Clou freuen.

Eigentlich war dieser Adventsmarkt als ein Bonbon gedacht, das zum einmaligen Genuss bestimmt war. Aber weil der Andrang kaum zu bewältigen war und das Publikum immer wieder um mehr bat, haben Susanne Schalz, Sandra Sump und Co. beschlossen: Ja, das Magazin an der Talstraße in Gladbeck öffnet seine Tür erneut für ein heimeliges Event mit Handwerk, Kunst und allem, was Stimmung macht in der Vorweihnachtszeit. Und noch eine frohe Kunde: Diesmal wird der Adventsmarkt unterm Dach des historischen Industriegebäudes sogar noch mehr bieten als bei der Premiere.

Sandra Sump schätzt, dass es im vergangenen Jahr an dem einen Wochenende gut 2000 Gäste waren, die Deko-Artikel, Seifen, Kunst, und und und kauften – als Geschenk für Weihnachten oder auch für sich selbst. Die Produkte und Werke fanden reißenden Absatz. Schalz erzählt: „Ich habe die ganze Nacht Mini-Alwinchen fertiggestellt und sie mit dem Föhn getrocknet.“ Sandra Sump erinnert sich: „Die Besucher kamen aus Essen, Gelsenkirchen, Oberhausen und partiell aus Gladbeck.“ Bereits eine Stunde vor dem offiziellen Start tummelten sich die Gäste vor dem Eingang.

Es gibt in Gladbeck ein Wiedersehen mit Anbietern, aber auch viele Neuheiten sind geplant

„Wir hätten auch dauerhaft öffnen können“, sagt Susanne Schalz. Ganz so weit gehen die Künstlerin, Sump und die übrigen Beteiligten denn doch nicht, aber sie haben die Zeiten ausgeweitet: Der Indoor-Adventsmarkt im Magazin steht dem Publikum am 2., 9. und 16. Dezember ab 13 Uhr offen. Der Eintritt ist frei.

Mit von der Partie sind diesmal wieder Sandra Sump und Ute Deiters mit ihren Upcycling-Werken aus vornehmlich alten Holzpaletten: Lampen und stimmungsvolle Dekorationsartikel gibt’s bei dem Damen-Duo. Der Clou: „Ein kleiner Wohnwagen, der passt zum momentanen Camper-Hype.“

Paulina Sowa, Sandra Sump, Ute Deiters, Beate Sowa und Susanne Schalz (von links) hatten im Jahr 2022 ihre Arbeiten beim Adventsmarkt im Gladbecker Magazin präsentiert. Die Damenriege ist im kommenden Dezember wieder mit von der Partie. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Ein Wiedersehen gibt’s auch mit Beate und Paulina Sewa, die Seifen aus eigener Produktion feilbieten. „Sie waren im vorigen Jahr der Renner“, erzählt Susanne Schalz. Neu im Sortiment sind diesmal Flüssigseifen.

Ein Winzer-Glühwein im Becher und eine Bubble-Waffel auf dem Teller

Ebenfalls beliebt waren Handtaschen und Accessoires aus Fahrradschläuchen – kreiert bei Arthurkopf. Wer sich bisher keine dieser Kreationen zugelegt hat, hat auf dem Adventsmarkt im Magazin erneut eine Chance. Apropos Taschen: Anke Retz und Sabine Löbbecke haben Crossbody Bags in petto.

Erfreuen sich ungebrochener Beliebtheit: die „Mini-Alwinchen“ der Gladbecker Künstlerin Susanne Schalz. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Illustrator Martin Dropmann dürfte mit seinen kleinen Tierbildern entzücken, Fleur Gronendijk gestaltet aus Drahtgeflecht Weihnachtsmänner und Tannenbäume. Nicht zu vergessen Susanne Schalz mit ihren Mini-Alwinchen, die mittlerweile auch außerhalb Gladbecks in vielen Wohnungen stehen. Die Künstlerin verspricht: „Es gibt wieder eine Weihnachtsedition.“ Außerdem haben Kunst-Fans die Qual der Wahl, was sie aus der Schalz-Kollektion mit nach Hause nehmen: Ruhrgebietsequipment wie Tassen, Kalender, Magnete.

Beim Indoor-Adventsmarkt ändert sich an den Veranstaltungstagen das Angebot

Eine Kaffeerösterei aus Mülheim, Senf und Öl runden das Angebot ab. „Es wird nicht an allen Tagen dasselbe vertreten sein“, sagt Schalz. Überraschungseffekte verleihen dem Adventsmarkt besondere Würze.

Das Organisationsteam kredenzt Winzer-Glühwein aus Gladbecks Partnerstadt Dernau, Bubble-Waffeln mit Streuseln, Marshmallows, Weingummi, Karamell lassen die Augen leuchten. Und wer lieber Deftiges im Magen hat, soll auch nicht zu kurz kommen. Susanne Schalz: „Wahrscheinlich wird’s auch draußen etwas Herzhaftes geben, das hängt vom Wetter ab. Oder wir bieten im Magazin Kräftiges an.“

