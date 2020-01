ADFC Gladbeck kritisiert Umbaupläne für die Wiesmannstraße

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub Gladbeck (ADFC) übt harsche Kritik an den Umbauplänen für die Wiesmannstraße an der Stadtgrenze zu Gelsenkirchen. Mit der Neugestaltung der Straße soll in diesem Frühjahr begonnen werden. „Was da für den Radverkehr geplant ist, ist eindeutig zu wenig und wird nicht dazu führen, dass langfristig mehr Menschen aufs Rad umsteigen“, sagt Vera Bücker in ihrer Funktion als Sprecherin der Ortsgruppe. Sie erinnert damit an eine Zielvorgabe des jüngst beschlossenen Radverkehrskonzeptes, bis zum Jahr 2025 möglichst viele Gladbecker von den Vorteilen des Zweirades als Alltagsverkehrsmittel zu überzeugen – auch unter Klimaschutzaspekten.

Stadtbaurat Kreuzer kann die Kritik vom ADFC Gladbeck nicht nachvollziehen

Die Experten bei der Stadtverwaltung können die Kritik allerdings nicht nachvollziehen. Stadtbaurat Volker Kreuzer spricht sogar von „einer deutlichen Verbesserung für den Radverkehr“, wenn die neue Wiesmannstraße erst einmal fertiggestellt ist.

Nach dem Umbau der Wiesmannstraße soll dort ein geordnetes Parken möglich sein, so Stadtbaurat Volker Kreuzer.

„Darüber hinaus gilt auch für diese Planung, dass wir bei der Neugestaltung die Belange aller Verkehrsteilnehmer berücksichtigt haben – bis hin zum Fußgänger als schwächstem Glied in der Kette.“ Dem Autoverkehr, auch darauf weist Kreuzer ausdrücklich hin, werde sogar Raum genommen, weil die Straße statt der bisherigen zwei Fahrspuren nur noch eine erhalten werde.

Vera Bücker hat aber einen ganz anderen Blick auf den Umbauplan, der im jüngsten Bauausschuss Ende 2018 von der Verwaltung vorgestellt und von der Politik genehmigt worden war. Sie spricht von einer „Minimallösung“ für die Fahrradfahrer. Ihre Kritikpunkte: Statt eines komfortablen Fahrradstreifens sei auf der Wiesmannstraße für den Radverkehr nur ein Schutzstreifen von zwei Metern Breite und mit einer gestrichelten Abgrenzung zur Fahrbahn vorgesehen. „Laut einer Statistik vom ADFC fühlen sich aber viele Radfahrer auf so einem Schutzstreifen nicht wirklich sicher.“

Was sie darüber hinaus ganz besonders erzürnt: Für die „neue“ Wiesmannstraße sind Parkstreifen für Autos vorgesehen.

Bücker: „Die gibt es dort bislang noch gar nicht. An dieser Stelle wird dem motorisierten Verkehr also sogar noch ein neues, zusätzliches Angebot gemacht. Und das an einer Stelle, wo im Moment überhaupt nicht geparkt wird!“

Aktuell wird auf der Wiesmannstraße massiv auf dem Bürgersteig geparkt

Falsch, sagt dazu allerdings Stadtbaurat Kreuzer. „Derzeit wird auf der Wiesmannstraße massiv auf dem Bürgersteig geparkt, und das mehr oder weniger illegal!“

Als nicht fahrradfreundlich genug kritisiert Vera Bücker vom ADFC Gladbeck die Umbaupläne für die Wiesmannstraße.

Der Parkdruck an dieser Stelle sei immens, da dort viele Mehrfamilienhäuser stehen. „Die meisten haben keine oder nur wenige Stellplätze für die Mieter“, so Kreuzer. Ziel des Umbaus sei es also auch, durch die Neugestaltung der Straße zu einer geordneten Parksituation und somit auch zu mehr Sicherheit zu kommen. Den zwei Meter breiten Schutzstreifen für den Radverkehr bezeichnet Kreuzer als sehr komfortabel.

„Über die genaue Gestaltung wollen wir zudem auch noch einmal nachdenken. Auch das ist in der jüngsten Ausschusssitzung bereits angeklungen“, betont der Baurat. So sei eine mögliche Idee, den Schutzstreifen auch noch farblich vom Rest der Straße abzuheben. Auch könne man überlegen, ob zwischen Fahrbahn und Schutzstreifen statt der gestrichelten doch eine durchgezogene Linie gezogen werden soll.

Der ADFC hofft, dass die Pläne noch einmal überarbeitet werden

„Noch ist das Kind nicht in den Brunnen gefallen“, meint auch Vera Bücker im Hinblick auf die Pläne. Sie hat deshalb Ende des Jahres in einem Schreiben an alle Ratsfraktionen darum gebeten, erneut über den Aspekt der Fahrradfreundlichkeit beim geplanten Umbau der Wiesmannestraße nachzudenken. Die Maximalforderung das ADFC-Frau lautet: Verzicht auf den Parkstreifen und Ausbau mit einem bestenfalls sogar baulich abgegrenzten Fahrradstreifen. Bücker: „Was dort im Moment geplant ist, dient vor allem dem motorisierten Verkehr – und lädt noch dazu zum Schnellfahren ein.“