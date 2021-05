Achtung: Energieversorger warnt Gladbecker vor Betrügern

Gladbeck. In Gladbeck sind Haushalte angerufen worden, um ihre Zählernummer und den Zählerstand zu nennen. Mutmaßliche Betrugsopfer können sich so wehren.

Der Dienstleister Emscher Lippe Energie GmbH (ELE) warnt vor unseriösen Anrufern, die derzeit vorgeben, im Namen des Unternehmens anzurufen, um Zählerdaten abzufragen. Eine betrügerische Absicht sei nicht auszuschließen.

Beim Energieversorger hat es in den letzten Tagen vermehrt Hinweise von besorgten Kundinnen und Kunden gegeben. Sie berichteten von Anrufern, die vorgaben, im Auftrag der ELE zu handeln, um Zählernummer und Zählerstand zu erfragen. Die ELE weist aus diesem Grund ausdrücklich darauf hin, dass diese Anrufe weder im Auftrag des Unternehmens, geschweige denn von Mitarbeitern der ELE durchgeführt würden.

Zählerdaten werden niemals aktiv per Telefon abgefragt

Generell sei es so, dass die ELE Zählerdaten niemals aktiv per Telefon abfrage, denn auch diese zählten zu den vertraulichen persönlichen Daten, die man keinesfalls leichtfertig am Telefon preisgeben sollte. Anhand von Zählernummer und Zählerstand könnten Betrüger zum Beispiel einen ungewollten Anbieterwechsel anstoßen. Wer sich unsicher ist, ob es sich bei dem Anrufer wirklich um einen Mitarbeiter der ELE handelt, sollte sich daher über den telefonischen Kundenkontakt unter der 0209/ 165-10 zunächst rückversichern.

Tipp, falls bereits Daten preisgegeben und damit ungewollt einen Vertrag geschlossen worden ist: Bei telefonisch geschlossenen Verträgen gilt ein Widerrufsrecht von 14 Tagen. Den Widerruf sollte man schriftlich an den Vertragspartner richten. Musterbriefe dafür findet man im Internet, zum Beispiel auf der Seite der Verbraucherzentrale NRW.

