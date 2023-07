Abstimmung startet: Diese Projekte können 1000 Euro gewinnen

Ehrenamtliche Projekte in Gladbeck stärken den Zusammenhalt in der Stadt. Stimmen Sie jetzt für das Projekt ab, welches den Hauptpreis von 1000 Euro gewinnen soll.

Gladbeck. Sieben ehrenamtliche Projekte aus Gladbeck haben die Chance, bis zu 1000 Euro Preisgeld zu gewinnen. Stimmen Sie jetzt für Ihren Favoriten ab!

Sie helfen Menschen und Tieren in Gladbeck und tragen so zu einem starken Miteinander bei: Drei Wochen lang haben wir im Rahmen der Ehrenamtsaktion „Menschen machen’s möglich“ insgesamt sieben Projekte aus Gladbeck vorgestellt. Ab sofort startet die Abstimmungsphase, in der unsere Leserinnen und Leser das Projekt wählen können, welches ihrer Meinung nach das Preisgeld in Höhe von 1000 Euro verdient hat. Geld gewinnen können aber auch andere vorgestellte Projekte, die nicht den ersten Platz erreichen – damit soll die ehrenamtliche Arbeit unterstützt werden. Insgesamt werden in Kooperation mit der Rheinisch-Westfälischen Wasserwerksgesellschaft (RWW) und der Stadt 3000 Euro an Fördermitteln vergeben. Hier finden Sie alle Projekte in der Übersicht.

Lesen Sie auch:

1. Kinderhospizdienst

Seit zehn Jahren engagiert sich das Gladbecker Ehepaar Ulrike und Rainer Lenz ehrenamtlich beim ambulanten Kinderhospizdienst. Dort verbringen sie Zeit mit Kindern, die erkrankt sind: Sie grillen, singen, kuscheln und gehen spazieren. Sie unterstützen die Familien der erkrankten Kinder im Alltag, der Tod steht dabei nicht im Vordergrund. Sollte das Projekt bei der Ehrenamtsaktion Geld gewinnen, würde dieses für teure, behindertengerechte Anschaffungen verwendet werden.

Zum Artikel:Gladbecker Ehepaar begleitet schwerst- und todkranke Kinder

Das Ehepaar Rainer und Ulrike Lenz aus Gladbeck engagiert sich ehrenamtlich beim ambulanten Kinderhospizdienst. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

2. Wärmebus

Einmal in der Woche versorgt ein ehrenamtliches Team der Malteser mit seinem Wärmebus Bedürftige in Gladbeck und hört bei Problemen zu. Dabei verteilen die Helfer Mahlzeiten und haben gleichzeitig ein offenes Ohr für diejenigen, die sich von der Gesellschaft oft ausgestoßen fühlen. Mit einem Gewinn bei der Ehrenamtsaktion würde das Geld direkt in die nächsten Angebote für die Bedürftigen fließen – beispielsweise in etwas Besonderes zu essen.

Zum Artikel:Wärmebus in Gladbeck bietet neben Mahlzeiten auch Seelsorge

Mit ihrem neuen Wärmebus versorgen die Malteser Bedürftige in Gladbeck mit Mahlzeiten. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

3. Tierhilfe

Die Tierhilfe Gladbeck kümmert sich um die Versorgung von Streuner- und Fundkatzen. Damit wollen die zehn Ehrenamtler denen helfen, „die keine Stimme haben und sich nicht selbst helfen können“. Der Verein organisiert die Kastration von 50 bis 100 Streunerkatzen pro Jahr, kümmert sich um die ärztliche Versorgung von Fundtieren und stellt Futterstellen bereit, an denen Streuner Nahrung und einen Unterschlupf finden. Auf lange Sicht soll eine Katzenauffangstation errichtet werden.

Zum Artikel:So wird Streunerkatzen und Fundtieren in Gladbeck geholfen

Die Tierhilfe Gladbeck versorgt Streunerkatzen und kümmert sich um Kastrationen. Foto: Tierhilfe Gladbeck

4. Inklusive Fußballmannschaft

Auf dem Sportplatz von Adler Ellinghorst treffen sich einmal in der Woche Menschen mit Behinderungen zum Fußballspielen. Die Behinderungen, Altersklassen und Leistungsniveaus der Sportler sind sehr unterschiedlich, jeder ist willkommen. Geleitet wird das Training von mehreren Ehrenamtlern gemeinsam mit Betreuern der Jugend- und Behindertenhilfe in Gladbeck. Sollte die inklusive Fußballmannschaft bei der Ehrenamtsaktion Geld gewinnen, wolle man den Sportlern etwas Gutes damit tun, beispielsweise Trainingsklamotten kaufen.

Zum Artikel:Training bei Adler Ellinghorst für Menschen mit Behinderung

Bei Adler Ellinghorst treffen sich einmal in der Woche Menschen mit Behinderungen und spielen zusammen Fußball. Foto: Ant Palmer / FUNKE Foto Services

5. Freiwillige Feuerwehr

Rund 160 Ehrenamtler der Freiwilligen Feuerwehr in Gladbeck helfen bei Einsätzen aller Art – ob Wohnungsbrand, Rettungsaktion oder Sturm. Mit ihrer Arbeit unterstützt die Freiwillige Feuerwehr die hauptamtlichen Einsatzkräfte. Damit im Ernstfall alles funktioniert, gibt es mindestens einmal die Woche Einsatzübungen. Das Geld der Ehrenamtsaktion würde besonders der Jugendfeuerwehr zu Gute kommen, da die Nachwuchsgewinnung bei der Feuerwehr eine große Rolle spielt.

Zum Artikel:Im Einsatz für Gladbeck: So arbeitet Freiwillige Feuerwehr

Stefan Warnecke, Martin Karpa und Fabian Bröß engagieren sich ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr Gladbeck. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

6. Tafel

Die Tafel Gladbeck ist nicht nur eine Lebensmittelausgabe, sondern auch ein sozialer Treffpunkt für rund 1600 Bedürftige in Gladbeck. Sechs Mal in der Woche fahren ehrenamtliche Helfer Lebensmittelmärkte in der Stadt an, um Spenden einzusammeln, und verteilen diese an verschiedenen Standorten in der Stadt. Bei mobilitätseingeschränkten Menschen liefern die Helfer die Waren auch nach Hause. Bis zu 60 Stunden verbringen die Ehrenamtler in ihrer Freizeit bei der Tafel.

Zum Artikel:Tafel-Helfer versorgen in Gladbeck zirka 1600 Bedürftige

Die ehrenamtlichen Helfer der Tafel Gladbeck sortieren Lebensmittel, die sie anschließend an Bedürftige verteilen. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

7. Reparaturcafé

Im Reparaturcafé tauschen rund 15 Ehrenamtler ihre Technik- und Elektrikkenntnisse aus, um kostenfrei Geräte für alle Gladbecker zu reparieren. Nachhaltigkeit und Geselligkeit spielen hier eine wichtige Rolle. Einmal im Monat ist das Café geöffnet, rund zwei Drittel aller Geräte können im Durchschnitt wieder repariert werden. Sollte das Reparaturcafé Geld gewinnen, würden die ehrenamtlichen Helfer davon neues Werkzeug anschaffen und gemeinsam etwas unternehmen.

Zum Artikel:Gladbeck: Hier werden elektrische Geräte kostenlos repariert

Im Gladbecker Reparaturcafé werden elektrische Geräte kostenfrei repariert. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Abstimmung ab sofort per Mail oder per Post möglich

Ab sofort können Sie per Mail an redaktion.gladbeck@waz.de oder per Post abstimmen. Werfen Sie dafür den Abstimmungszettel, den Sie in der WAZ Gladbeck finden (Ausgabe vom 19. Juli) in den Redaktionsbriefkasten an der Horster Straße 10. Pro Person bitte nur einmal abstimmen. Einsendeschluss ist der 5. August. Alle Gewinner werden am „Tag des Ehrenamtes“, dem 12. August, ab 12 Uhr im Eingangsbereich des Alten Rathauses in Gladbeck (Willy-Brandt-Platz 2) bekannt gegeben. Die Veranstaltung ist öffentlich, Besucher können einfach vorbeikommen.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck