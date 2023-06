Abschiedstournee: Mirja Boes kommt nach Gladbeck

Gladbeck. Die Mathias-Jakobs-Stadthalle in Gladbeck öffnet am Freitag, 20. Oktober, ihre Pforten für Mirja Boes und ihre Band „Die Honkey Donkeys“. Die Show beginnt um 20 Uhr. Der Vorverkauf läuft.

Lesen Sie auch:

Die ausgebildete Musical-Sängerin, die bereits fünf Mal den Deutschen Comedy Preis verliehen bekommen hat, stürzt sich in ihrem Abschiedsprogramm „Heute Hü und morgen auch!“ kopfüber in die Höhepunkte ihrer schönsten Fremdscham-Momente. Sie präsentiert neben Comedy auch neue Songs. Als Autorin hat sich das Multitalent zuletzt im Jahr 2022 mit ihrem Werk „Es ist nicht alles Mett, was glänzt“ in den Bücherregalen der Nation verewigt.

+++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook+++

Für 25 Euro zzgl. Gebühren sind Tickets online auf Eventim und Westticket erhältlich. Außerdem gibt’s Karten von Montag bis Donnerstag zwischen 10 und 13 Uhr an der Kasse der Stadthalle, Friedrichstraße 53, zu kaufen oder an der Abendkasse eine Stunde vor der Veranstaltung. Kontakt Ticketservice: 0 20 43/99 26 82, E-Mail mjs-kasse@stadt-gladbeck.de

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck