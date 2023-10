ABI Gladbeck warnt: Baumscheiben als Gefahr für Autofahrer

In nicht zur Fahrbahn abgegrenzten Grünflächen auf der Wiesmannstraße in Gladbeck lauern Gefahren für Autofahrer – findet der ABI-Vorsitzende Süleyman Kosar.

Gladbeck. Der ABI-Vorsitzende Süleyman Kosar sieht in leeren Baumscheiben an der Wiesmannstraße Gefahren. Doch die Platanen lassen auf sich warten.

Nach der WAZ-Berichterstattung über noch nicht gepflanzte Ersatzbäume an der Wiesmannstraße in Gladbeck weist der ABI-Vorsitzende Süleyman Kosar auf einen Zustand hin, der in seinen Augen problematisch ist: die leeren Baumscheiben als eine Gefahrenquelle. Das Thema hatte Kosar bereits im Januar bei Stadtverwaltung und Politik aufs Tapet gebracht.

Seinerzeit fragte der ABI-Vertreter: „Aus welchem Grund wurde beim Neubau der Horster Straße im letzten Abschnitt auf der Wiesmann- bis zur Hügelstraße auf eine schützende bauliche Abtrennung verzichtet?“ Die Antwort aus dem Rathaus lautete: „Der Mittelstreifen ist die Entwässerungseinrichtung für den Streckenabschnitt. Das Oberflächenwasser soll möglichst ohne Hindernisse von der Fahrbahn in den Mittelstreifen fließen.“

Aufgrund der geradlinigen Führung der Wiesmannstraße bestehe nur eine „sehr geringe Abkommenswahrscheinlichkeit“. Das bedeutet: Die Eventualität, dass ein Fahrzeug seitlich von der Straße abkomme, sei angesichts der Verhältnisse nicht groß. Erst ab 60 Stundenkilometern seien Schutzmaßnahmen erforderlich, antwortete Stadtbaurat Volker Kreuzer.

Kosar sieht hingegen seine Befürchtungen bestätigt. Er berichtet: „Immer wieder ist es passiert, dass Autofahrer von der Straße abgekommen und auf die leeren Baumscheiben geraten sind. Dann musste der Abschleppdienst anrücken.“

Die angekündigte Bepflanzung lasse gleichfalls auf sich warten. Es hieß: „Im Frühjahr wird der Straßenabschnitt noch begrünt. In den Mittelstreifen, in den Baumbeeten zwischen den Parkständen sowie in die Mittelinsel des Kreisverkehrsplatzes werden noch Bäume samt Unterpflanzung gepflanzt.“ Der BUND hatte jetzt kritisiert, dass noch keine einzige der versprochenen Platanen gesetzt wurde. Frank Restemeyer, Leiter des städtischen Ingenieuramtes, teilte auf WAZ-Anfrage mit: Die Bäume im Mittelstreifen sollen im Frühjahr 2024 gepflanzt werden.

