Die Feiertage haben in diesem Jahr keinen Einfluss auf die Abfuhrtermine der Müllabfuhr.

Feiertage Abfuhrtermine: Müllabfuhr kommt an den gewohnten Tagen

Gladbeck. Weihnachten und Silvester haben in diesem Jahr keinen Einfluss auf die Müllabfuhr. Es bleibt in Gladbeck bei den gewohnten Abfuhrtagen.

Da die Weihnachtsfeiertage und auch Silvester in diesem Jahr auf die Wochenenden fallen, verschieben sich die Leerungstermine für Restabfall-, Bio- und Papiertonnen in Gladbeck nicht. Das teilt der ZBG mit.

Die Behälter können also zum regulären Termin an den Straßenrand gestellt werden. Auch bei der Gelben Tonne kommt es nicht zu Feiertagsverschiebungen. Alle Termine können im Abfuhrplan oder im Internet unter www.zb-gladbeck.de nachgelesen werden.

Der Wertstoffhof und die Verwaltung an der Wilhelmstraße 61 sind am 24. und 31. Dezember geschlossen. An den anderen Tagen können Gladbeckerinnen und Gladbecker ihre Abfälle wie gewohnt zu den regulären Öffnungszeiten entsorgen und auch die ZBG-Hotline telefonisch erreichen.

Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck