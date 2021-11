ABD-Fraktion schlägt „Urbanes Gardening“ für Problemhaus vor

Die direkten Nachbarn des Problem-Hochhauses Steinstraße 72 blicken immer noch besorgt auf das Geschehen, hier am Mittwoch, 19. Mai 2021, in Gladbeck. In einem Gespräch vor Ort berichten sie von ihren Sorgen. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Gladbeck. Oase statt Parkplatz: Die ABD-Fraktion will im Problemhaus Steinstraße 72 in Gladbeck mit „Urbanes Gardening“ den Gemeinschaftssinn fördern.

Die ABD-Fraktion schlägt als weiteren Versuch, Ruhe und Ordnung in und um die Problemimmobilie Steinstraße 72 in Gladbeck zu bekommen, ein „Urbanes Gardening“ vor. Das als Gemeinschaftsaktion für die dortigen Mieter angedachte Projekt könne ein neues Umfeld an der Steinstraße schaffen.

Anstatt, so der Fraktionszusammenschluss von ABI, BIG und DKP, „eingepfercht“ und ohne jegliche Aufgaben dort zu leben, könnte für die Mieter – vor dem Hintergrund ihrer Herkunft – eine „kleine Oase der heimatlichen Ruhe“ geschaffen werden, heißt es in einem Brief an Bürgermeisterin Bettina Weist zum Thema Problemhochhaus Steinstraße 72. Statt des unschönen Umfelds an dieser Immobilie, geprägt durch Beton und Autos, wäre eine kleine „Oase“, so hofft die ABD, ein Ort, an dem „heimatliche Ruhe“ und Entspannung für die Bewohner und soziale Kontakte geschaffen werden können.

Unter Anleitung eines Betreuers sollen die Mieter aktiv ihr Umfeld gestalten

Unter der Leitung eines engagierten Betreuers könnten Aufgaben, wie das Anlegen von Hochbeeten und Gemüsebeeten, der Bau eines Grillplatzes und von Sitzbereichen im Umfeld des Hauses Steinstraße 72, den Bewohnern übertragen werden. Ähnlich einem dörflichen Charakter hätten die Menschen Aufgaben, die sie gemeinschaftlich realisieren können. „Für die Männer ein bisschen Baumaterial und Erde, Pflanzen und Gartengeräte für die Frauen“, heißt es wörtlich in dem Brief.

Das würde sich sozial und für die Umwelt rechnen, so die ABD-Fraktion, die bereits vor einigen Wochen vorgeschlagen hatte, das Problemhaus von der stadteigenen GWG verwalten zu lassen. In Gladbeck habe es bereits ein erfolgreiches Mietergartenprojekt gegeben, das vom Grünflächenamt initiiert wurde. Auch der Wohnungskonzern Vonovia biete seinen Mietern „Urbanes Gardening“ an.

