Schüler in Gladbeck starten am Montag wieder in den Wechselunterricht. Die Inzidenz im Kreis liegt unter 165 – in Gladbeck jedoch über 200.

Corona Ab Montag Wechselunterricht an den Schulen in Gladbeck

Gladbeck. Inzidenz im Kreis Recklinghausen liegt den fünften Tag in Folge unter 165. Daher dürfen auch in Gladbeck Schulen wieder öffnen. Ebenso Kitas.

Schulen in Gladbeck starten am Montag wieder in den Wechselunterricht. Die entscheidende Sieben-Tages-Inzidenz (RKI) im Kreis Recklinghausen liegt am Mittwoch den fünften Tag in Folge unter 165. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW (MAGS) hat dies per Allgemeinverfügung bestätigt und damit den Weg für den Wechselunterricht an den Schulen ab Montag freigemacht, so die Kreisverwaltung.

Auch für die Kinderbetreuungseinrichtungen hat das Land den Starttermin für die Wiederaufnahme festgelegt: Sie dürfen ab Freitag wieder in den Normalbetrieb zurückkehren. In Gladbeck liegt die Inzidenz jedoch über 200.

Der Unterricht findet im täglichen Wechsel aus Präsenz- und Distanzunterricht statt

Der Unterricht in den Schulen findet in geteilten Klassen in einem täglichen Wechsel aus Präsenz- und Distanzunterricht statt. Voraussetzung für den Präsenzunterricht ist, dass Schutz- und Hygienekonzepte eingehalten werden. Die Teilnahme am Präsenzunterricht setzt wöchentlich zwei Corona-Tests bei Schülern sowie bei Lehrern voraus. Für Schüler der Grund- und Förderschulen werden dies Lolli-Tests sein, für alle anderen Klassen auch weiterhin Selbsttests.

Ausgenommen vom Wechselunterricht sind die Abschlussklassen. Im Bundesinfektionsschutzgesetz ist festgelegt, dass der Distanzunterricht in den Schulen erst aufgegeben werden darf, wenn die Sieben-Tages-Inzidenz an fünf Werktagen in Folge unter 165 liegt.

