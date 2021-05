A 2 bei Gladbeck: Auto auf Standstreifen abgebrannt

Gladbeck. Auto gerät auf der A 2 bei Gladbeck in Brand. Die Fahrzeuginsassen hatten während der Fahrt einen komischen Geruch bemerkt und angehalten.

Zu einem Autobrand ist die Feuerwehr Gladbeck auf die A 2 ausgerückt. Am Montag gegen 17.45 Uhr war der brennende Pkw in Fahrtrichtung Dortmund gemeldet worden. Als die Feuerwehr eintraf, stand bereits der vordere Teil des Autos in Flammen.

Die beiden Fahrzeuginsassen hatten laut Feuerwehr während der Fahrt einen komischen Geruch bemerkt und den Wagen auf dem Standstreifen abgestellt. Nur Sekunden später seien laut dem Fahrer dann Flammen aus dem Motorraum gekommen.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Unterstützt wurde die Feuerwehr Gladbeck von der Autobahnpolizei und einem Rettungswagen aus Bottrop.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck