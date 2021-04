92-Jährige in ihrer Wohnung bestohlen – Unbekannter gesucht

Die Polizei sucht nach einem Mann, der in Gladbeck eine Frau in ihrer Wohnung bestohlen haben soll.

Ein Mann hat eine Seniorin in Gladbeck in ein Gespräch verwickelt und dann bestohlen. Jetzt sucht die Polizei mit einem Fahndungsbild nach ihm.

Die Polizei in Gladbeck sucht mit einem Fahndungsfoto nach einem Mann, der eine 92-Jährige erst in ein Gespräch verwickelt und sie später in ihrer Wohnung bestohlen hat.

Die 92-Jährige war am 27. Januar auf dem Heimweg, als der Unbekannte sie ansprach. Er begleitete sie einige Meter bis zu ihrer Wohnung, so die Polizei. Kurze Zeit später klingelte er an ihrer Tür. Unter dem Vorwand, sich ausruhen zu wollen, ließ die Frau den Mann in ihre Wohnung. Dort stahl er schließlich eine Goldkette, die auf dem Tisch lag. Der Vorfall ereignete sich zwischen 11.55 und 12.15 Uhr.

Die Polizei sucht mit diesem Bild einer Überwachungskamera nach dem Unbekannten. Foto: Polizei

Der Mann soll zwischen 60 und 70 Jahre sein

Die Polizei sucht mit einem Fahndungsbild, das jetzt zur Veröffentlichung freigegeben wurde, nach dem Unbekannten. Er soll gepflegt aussehen und zwischen 60 und 70 Jahre alt sein.

Er trug eine lange, dunkle Winterjacke, eine dunkle Hose und schwarze Schuhe sowie eine Herrenmütze und einen Mund-Nasen-Schutz. Er hat graue Haare und eine dunkle Figur. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0800/2361 111.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck