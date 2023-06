87-Jähriger Autofahrer aus Gladbeck flüchtet nach Unfall

Ein 87-jähriger Autofahrer war in Gladbeck in einen Verkehrsunfall verwickelt und flüchtete.

Gladbeck. Ein Autofahrer (87) aus Gladbeck beging nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Auto Fahrerflucht. Eine Frau wurde verletzt. Das war geschehen.

Eine 87-Jähriger war am Montag (12. Juni) in einen Unfall verwickelt und flüchtete. Auf der Kreuzung Wielandstraße/Landstraße in Gladbeck stießen gegen 12.30 Uhr zwei Autos zusammen. Dabei erlitt eine Frau Verletzungen. Der Sachschaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt.

Einer der beteiligten Fahrer fuhr nach Angaben der Polizei danach weiter, ohne anzuhalten oder sich um den Vorfall zu kümmern. Einem Zeugen fiel kurz darauf ein beschädigtes Auto auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Nähe auf; außerdem bemerkte der Mann einen Senior, der augenscheinlich gesundheitliche Probleme hatte. Der Zeuge gab dem 87-jährigen Mann aus Gladbeck Wasser zum Trinken. „Kurz darauf stellte sich heraus, dass der Senior an dem Unfall an der Kreuzung beteiligt war“, heißt es im Bericht. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 87-Jährige gegen 12.30 Uhr von der Wielandstraße nach links in die Landstraße abbiegen und stieß dabei mit einem 71-jährigen Autofahrer aus Gelsenkirchen zusammen. Dessen Beifahrerin, eine 70-jährige Frau, wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Die Polizei: „Es ist derzeit nicht auszuschließen, dass die Hitze bei dem Unfall eine Rolle gespielt hat.“ Die weiteren Ermittlungen dauern an.

