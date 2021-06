Eine Pedelec-Fahrerin zog sich bei einem Verkehrsunfall in Gladbeck Verletzungen zu.

Polizei 64-jährige Pedelec-Fahrerin verunglückt in Gladbeck

Gladbeck. Eine Pedelec-Fahrerin stürzte in Gladbeck und zog sich Verletzungen zu. Auslöser: Ein Autofahrer war auf den Fahrradschutzstreifen geraten.

Wie die Polizei am Freitag meldete, verunglückte am späten Mittwochnachmittag eine 64-jährige Pedelec-Fahrerin in Gladbeck. Der Unfall ereignete sich im Bereich Otto-Hue-Straße/Vehrenbergstraße.

Die Frau aus Gelsenkirchen mit einem Pedelec war laut Bericht auf dem Fahrradschutzstreifen unterwegs. Gegen 17.45 Uhr bog ein 65-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen von der Otto-Hue-Straße nach links auf die Vehrenbergstraße ab. Dabei geriet er auf den Fahrradschutzstreifen. Die Pedelec-Fahrerin befürchtete einen Zusammenstoß mit dem Autofahrer, erschrak und stürzte.

Ein Rettungswagen brachte die verletzte Frau ins Krankenhaus. Am Pedelec entstand Sachschaden.

