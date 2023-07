Bei einem Unfall auf der Kreuzung Wilhelmstraße/Goethestraße in Gladbeck (im Bild rechts unten) ist ein 60-Jähriger am Freitag (7. Juli) leicht verletzt worden.

Polizei 60 Jahre alter Gladbecker bei Unfall in Innenstadt verletzt

Gladbeck. Ein 60-Jähriger ist am Freitag bei einem Auffahrunfall in der Gladbecker Innenstadt leicht verletzt worden. Sachschaden liegt bei 10.000 Euro.

Mit leichten Verletzungen ist ein 60 Jahre alter Gladbecker nach einem Unfall auf der Kreuzung Wilhelmstraße/Goethestraße in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Unfall zwischen zwei Pkws ereignete sich nach Angaben der Polizei am Freitag (7. Juli) um 15.05 Uhr, als der 60-Jährige und ein 32-Jähriger die Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Schützenstraße befuhren, beide nutzten den linken Geradeausfahrstreifen.

Gladbecker wird bei Unfall in der Innenstadt leicht verletzt

Im Kreuzungsbereich Wilhelmstraße/Goethestraße sei es zur Kollision beider Pkw gekommen, wobei der 60-jährige mit seinem Pkw auf den Pkw des 32 Jahre alten Gladbeckers aufgefahren sei. Der 60-jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und durch die Feuerwehr in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 10.000 Euro.

