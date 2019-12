Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

60.000 Quadratmeter großes Gewerbegebiet

Das Gewerbegebiet Heinrich-Hertz-Straße ist knapp 60.000 Quadratmeter groß. Siedlungs-„Pionier“ Lenord & Bauer besitzt davon 23.000 Quadratmeter und hat zusätzlich eine Optionsfläche für mögliche Erweiterungen über 14.500 Quadratmeter.

Nach dem nun erfolgten Verkauf der 8700-Quadratmeter-Fläche an die Doga GmbH verbleiben in dem Rentforter Gewerbegebiet an der A 31 noch rund 13.500 Quadratmeter, über die die Stadt mit Interessenten in Gesprächen ist.

Insgesamt hat die Stadt – anders als Bottrop, wo man derzeit „ausverkauft“ ist – noch 56.000 Quadratmeter Gewerbefläche zur Verfügung, davon 33.000 Quadratmeter in eigenem Besitz.