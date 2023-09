30-Jährige fährt gegen Laterne: Alkoholeinfluss vermutet

Am Samstagmittag kam es auf der B224 in Gladbeck zu einem Unfall, bei dem eine 30-Jährige Frau verletzt wurde.

Gladbeck. In Gladbeck ist am Samstag eine Frau gegen eine Laterne gefahren und dabei verletzt worden. Polizei vermutet, dass Fahrerin alkoholisiert war.

Bei einem Verkehrsunfall an der Ecke Essener Straße (B224)/Steinstraße ist am Samstagmittag eine 30-Jährige Frau aus Herne verletzt worden. Wie die Polizei Recklinghausen mitteilt, war die Autofahrerin gegen 12 Uhr auf der B224 in Fahrtrichtung Marl unterwegs, als sie auf Höhe der Steinstraße mit ihrem weißen VW Golf rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Straßenlaterne prallte.

Autofahrerin wird verletzt in ein Krankenhaus gebracht

Das Fahrzeug kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen, die Frontseite des VWs wurde stark eingedrückt. Sowohl die Feuerwehr, als auch die Polizei waren mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Die Frau saß alleine in dem Unfallwagen und wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Fahrzeuge oder Personen waren nicht beteiligt.

Die Polizei vermutet, dass die Hernerin unter Alkoholeinfluss stand. Bei dem Zusammenprall wurde das Auto so schwer beschädigt, dass von einem Totalschaden auszugehen sei. Zudem wird der Sachschaden an der Laterne auf rund 2000 Euro geschätzt.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck