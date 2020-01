289 Gladbecker Babys wurden in Bottrop geboren

Seit der Schließung der Geburtshilfe-Abteilung im Gladbecker St.-Barbara-Hospital zum Ende des Jahres 2016 sind werdende Mütter gezwungen, ihre Kinder in Krankenhäusern umliegender Städte zur Welt zu bringen. Die Wahl fällt in vielen Fällen auf Bottrop.

Gladbeck: Schwangere weichen nach Bottrop und Buer aus

Dr. Hans-Christian Kolberg, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe des dortigen Marienhospitals, meldet 1260 Geburten für Jahr 2019, „davon waren 23 Prozent Gladbeckerinnen (289)“. Das bedeutet eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Für 2018 weist die Statistik im Marienhospital Bottrop insgesamt 1202 Geburten aus. Der Anteil der werdenden Mütter, die aus Gladbeck zur Entbindung in das Krankenhaus an der Josef-Albers-Straße gingen, betrug 14 Prozent (168). „Außerdem kommen zu uns Schwangere aus Oberhausen, Dorsten, Gelsenkirchen und Essen“, so Kolberg.

Das Bottroper Hospital betreut im Perinatalzentrum Hochrisikogeburten in allen Schwangerschaftswochen. Versorgt werden extrem Frühgeborene und Säuglinge. Kolberg stellt angesichts dieses speziellen Angebotes einen Trend fest, dass „Perinatalzentren einen Geburtenzuwachs verzeichnen“. Grund sei, dass sich die Menschen eine höhere Sicherheit wünschten – das gelte nicht nur für Risikoschwangerschaften.

Aber nicht nur gen Bottrop wenden sich werdende Mütter aus Gladbeck. Das zeigt die Geburten-Statistik für das Jahr 2019 in Gelsenkirchen. Und auch dort spielt das Versorgungsangebot eine wichtige Rolle, so Wolfgang Heinberg. Der Sprecher der St. Augustinus GmbH, zuständig für das St.-Marien-Hospital Buer und das Marienhospital in Ückendorf: Bei beiden Häusern handelt es sich um Perinatalzentren mit ausgewiesener Expertise. Drei Faktoren seien für die Krankenhauswahl Schwangerer wichtig: Sicherheit, Komfort und Qualität.

Die Gelsenkirchener St. Augustinus GmbH investierte rund 500.000 Euro in die Erweiterung und Renovierung der Geburtshilfe am Bueraner Standort. Die Verbesserung von Komfort, Technik und Sicherheit trage zur Standortsicherung bei. Es wurden unter anderem ein zusätzlicher vierter Kreißsaal und neue Lagerräume eingerichtet. Die Kreißsäle sind mit eigenem Bad samt Badewanne ausgestattet. Die Notwendigkeit dieser Investition führt Chefarzt Dr. Adalbert Waida auf steigende Geburtenzahlen zurück – auch aufgrund der Schließung von Geburtshilfe in umliegenden Krankenhäusern. Im Jahre 2010 brachten im Bueraner Hospital 840 Frauen ihre Töchter und Söhne zur Welt. Mittlerweile ist die 1000-Marke längst geknackt.

Im Bueraner St.-Marien-Hospital habe sich die Zahl der Mütter, die aus Gladbeck kamen, auf 202 im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdoppelt, so Susanne Minten, Geschäftsführerin der St. Augustinus GmbH. Insgesamt wurden in Buer 1055 Kinder geboren, im Vorjahr waren es 1186. Dem Krankenhaus schenkten aber auch etliche Mütter aus Herten (59) und Marl (12) ihr Vertrauen.

Hebammen des St.-Barbara-Hospitals Gladbeck protestierten gegen die geplante Schließung der Geburtshilfe. Im Gespräch mit Rechtsanwalt Martin Löbbecke. v.l.: Alicja Zardecka-Lenkiewicz, Jadwiga Zimonczyk, Aurelia Niemczyk, Petra Konzels und Bärbel Rottmann. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Im Marienhospital an der Virchowstraße in Ückendorf erblickten 1815 Kinder das Licht der Welt (Vorjahr: 1844). Viele der neuen Mütter stammen aus den nahe gelegenen Nachbarstädten Bochum (167) und Essen (82). Mit 53 gibt es aber auch hier noch viele Gladbeckerinnen zu verzeichnen.

Geburtshilfliche Abteilungen seien ebenso personal- wie kostenintensiv, betonte Minten im Gespräch mit der WAZ. Deshalb hätten sich in jüngerer Vergangenheit bundesweit zahlreiche Häuser dazu entschieden, diese Abteilungen aufzulösen, darunter das Gladbecker St.-Barbara-Hospital.

Rund 500 Babys wurden dort bis zur Schließung geboren. Die Hebammen hatten tausende Unterschriften für den Erhalt der Abteilung gesammelt, Politik und Stadtspitze protestierten gegen das Aus. Die Geschäftsführung des damaligen Krankenhausbetreibers KKEL (Katholische Kliniken Emscher Lippe) begründete den Schritt damit, das die Geburtshilfe rote Zahlen schreibe.

Um die nötige Qualität zu bieten und die Erwartungen der Eltern erfüllen zu können, sei unter anderem der Personalschlüssel von entscheidender Bedeutung, unterstrich Wolfgang Heinberg. In der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Marienhospital, geleitet von Chefarzt Dr. Adil Senol Sandalcioglu, gebe es 16 Stellen für Ärzte, 14 für Hebammen und 17 für Pflegefachkräfte. Am Haus in Buer sind es elf Stellen für ärztlich Mitarbeitende und für ebensoviele Hebamme sowie 14 Pflegekraft-Stellen.