Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Aufklärung einer Unfallflucht an der Gladbecker Arenbergstraße führen.

Polizei 2500 Euro Schaden: Unfallfahrer in Gladbeck geflüchtet

Gladbeck. Ein bislang unbekannter Unfallfahrer hat an der Arenbergstraße in Gladbeck ein Auto erheblich beschädigt. Polizei bittet um Hinweise.

Ohne sich um die Folgen eines Unfalls zu scheren, hat ein Unbekannter nach dem Vorfall in Gladbeckdie Flucht ergriffen. Er hinterließ einen Sachschaden von schätzungsweise rund 2500 Euro. Unfallort: die Arenbergstraße im Stadtteil Zweckel.

Lesen Sie auch:

Dort hatte nach Angaben der Polizei ein 50-jähriger Gladbecker am Samstag (24. September), zwischen 10.30 Uhr und 15.30 Uhr, sein Auto geparkt. In diesem Zeitraum wurde das Fahrzeug von jemandem beschädigt, der den Unfall verließ, „ohne die Feststellung seiner Personaldaten zu ermöglichen“, so die Polizei.

+++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook+++

Die Ermittler bitten um Hinweise zur Aufklärung dieser Unfallflucht unter 0800/2 36 11 11.

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck