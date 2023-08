25 Jahre Hospiz-Verein Gladbeck: Was zählt im Leben?

Gladbeck. Der Hospizverein Gladbeck lädt im Neuen Rathaus ein zur Aktion „Bevor ich sterbe, möchte ich noch …“. Es handelt sich um ein globales Projekt.

Der Hospiz-Verein Gladbeck besteht seit 25 Jahren. Aus diesem Anlass lädt er zu einer Aktion ein, die das Publikum nachdenklich stimmen dürfte. Im Foyer des Neuen Rathauses am Willy-Brandt-Platz ist eine Stellwand aufgebaut, auf der Menschen in Gladbeck unerfüllte Träume und Wünsche aufschreiben können.

Bürgermeisterin Bettina Weist eröffnete mit Beate Letztel, Leitende Koordinatorin des Hospiz-Vereins, die Aktion. Der Satz „Bevor ich sterbe, möchte ich noch …“ soll dabei vollendet werden. Die Tafel bietet die Gelegenheit, innezuhalten, über die eigenen Ziele nachzudenken. Was zählt? Was ist mir in meinem Leben wirklich wichtig? Was sind meine Wünsche, Träume, Hoffnungen?

Die Aktion soll einen Impuls zum bewussteren und achtsamen Leben setzen. Alle Interessierten dürfen sich mit einem Satz beteiligen. Der Hospiz-Verein nimmt damit an dem globalen Kunstprojekt „Before I die“ teil. Initiatorin ist die US-amerikanische Künstlerin Candy Chang. Nachdem sie einen geliebten Menschen verloren hatte, schrieb sie an die Wand eines verlassenen Hauses in New Orleans den Satz „Before I die, I want …“ und initiierte damit die mittlerweile weltweite Aktion.

Die Möglichkeit, sich im Foyer des Neuen Rathauses zu beteiligen, besteht bis Ende August. Bislang wurde das Kunstprojekt bereits in 78 Ländern und 35 Sprachen mit mehr als 5000 Stellwänden durchgeführt.

