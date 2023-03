25 Jahre Hospiz-Verein: Festgottesdienst und buntes Programm

Den Auftakt der Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr des Hospiz-Vereines Gladbeck machte am Sonntagnachmittag der ökumenische Festgottesdienst in der Christuskirche.

Gladbeck. Ein Festgottesdienst war der Auftakt zum Jubiläum des Hospiz-Vereins Gladbeck. Für das 25. Jahr des Bestehens wurde ein buntes Programm erstellt.

Im Jahr seines 25-jährigen Bestehens hat der Hospiz-Verein Gladbeckeinen bunten Veranstaltungsreigen zusammengestellt und lädt Interessierte herzlich zur Teilnahme an der „Reise durch die Jahreszeiten“ ein. Den Jubiläumsauftakt machte der Festgottesdienst am Sonntagnachmittag in der Christuskirche, wobei die Ehrenamtlichen auf das Vergangenen zurückblickten und für die Zukunft den weiteren Ausbau des Palliativnetzwerkes anmahnten.

Weiter geht es bei den Frühlings-Veranstaltungen am Mittwoch, 5. April, 15 Uhr mit einer Interaktiven Buchlesung „Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen“ in der Trauerhalle am Hauptfriedhof. Gefolgt von einem Letzt Hilfe-Kurs in Kooperation mit der VHS am 20. April, 15 bis 18 Uhr.

Ein buntes Veranstaltungs-Programm führt durch die Jahreszeiten

Vor dem Festgottesdienst: Ein Foto des Vorstandes des Hospiz-Vereines Gladbeck mit den Pfarrern und Rainer Weichelt als Vertreter der Stadt Gladbeck, darunter die Leitende Koordinatorin Beate Letzel (l.), stellv. Vorsitzenden Egon Hasenbrink (2.v.l.) und Vorsitzenden Jürgen Rönne (3.v.l.). Foto: Heinrich Jung / FFS

Zudem wird vom Frühling bis in den Sommer eine Stellwand auf Wanderschaft gehen, auf der alle herzlich eingeladen sind, unter dem Motto „Bevor ich sterbe, möchte ich noch ...“ ihre unerfüllten Träume und Wünsche aufzuschreiben. Sie steht im April im Foyer der Volkshochschule an der Friedrichstraße 55, im Juni/ Juli im Fritz Lange Haus an der Friedrichstraße 7 und im August im Neuen Rathaus am Willy-Brandt-Platz.

Im Sommer werden als neues Angebot der Trauerbegleitung, unter dem Motto „Setz dich zu mir“, Begegnungen auf der Trauerbank ermöglicht. Interessierte können am 6. Juni einfach an der Bank an der Trauerhalle am Hauptfriedhof vorbeischauen, um dieses neue, niederschwellige Kontakt-Angebot zu nutzen (jeden Mittwoch 15 bis 16 Uhr). Ein Theaterstück über Trauer und Abschied, nicht nur für Kinder, mit den Clowninnen Trulla, Totte und dem Hospizhund Motte wird am Mittwoch, 9. August, 18 bis 20 Uhr, im Lesecafé der Stadtbücherei angeboten.

„Und was ziehst Du auf Deiner Beerdigung an?“

Im Herbst ist am Samstag, 14. Oktober, der Welthospiztag. Vor dem Büro des Hospiz-Vereins an der Horster Straße 8 laden die Aktiven von 10 bis 15 Uhr bei Kaffee und Waffeln zu Gesprächen ein. „Und was ziehst Du auf Deiner Beerdigung an?“ - um das Thema Beisetzung geht es in Kooperation mit dem Bestattungsunternehmen Stratmann und Silke Kuckert-Brinkmann vom Friedhofsamt am Dienstag, 17. Oktober, von 18.30 bis 20 Uhr im Fritz-Lange-Haus, Friedrichstraße 7.

Im Winter wird der Verstorbenen gedacht, die in diesem Jahr von Ehrenamtlichen des Hospiz-Vereins auf ihrem letzten Lebensweg begleitet wurden. Der Gedenkgottesdienst ist am Sonntag, 19. November, 16 Uhr in St. Lamberti. Am 4. Dezember wird im KoKi in der Stadtbücherei um 18 Uhr der Film „Das Leuchten der Erinnerung“ gezeigt. Mit anschließendem geselligen Beisammensein mit Glühwein und Punsch. Im Dezember ist der Hospiz-Verein auch auf dem traditionellen Nikolausmarkt präsent, der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.

