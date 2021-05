Bei einem Unfall in Recklinghausen ist ein Gladbecker verletzt worden.

Blaulicht 24-jähriger Gladbecker bei Unfall in Recklinghausen verletzt

Gladbeck. Ein 24-jähriger Gladbecker Autofahrer wurde von einem 29-jährigen Recklinghäuser Pkw-Fahrer angefahren. Der Sachschaden beträgt 5000 Euro.

Bei einem Unfall in Recklinghausen ist nach Angaben der Polizei am Mittwochnachmittag ein 24-jähriger Mann aus Gladbeck verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf der Hertener Straße in Recklinghausen-Mitte.

Der Gladbecker fuhr Richtung Herten, als ein 29-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen von einem Privatgrundstück nach rechts auf die Hertener Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der Unfallort liegt kurz vor der Kreuzung zum Westring. Das Auto des Gladbeckers war laut Polizei nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt nach Schätzung der Polizeibeamten rund 5.000 Euro.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck