Unfall 19-Jähriger wird bei Unfall in Gladbeck leicht verletzt

Gladbeck. Bei einem Unfall in Gladbeck ist ein 19-Jähriger leicht verletzt worden. Sein Auto war mit dem Wagen einer Gelsenkirchenerin zusammengestoßen.

Ein 19-Jähriger ist am Montagmorgen bei einem Unfall in Gladbeck leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, war der Autofahrer auf der Horster Straße unterwegs, als eine Gelsenkirchenerin (64) mit ihrem Wagen von der Klarastraße auf die Horster Straße abbiegen wollte.

Die beiden Autos stießen zusammen, der 19-jährige Gladbecker verletzte sich leicht. Das Auto der Gelsenkirchenerin musste abgeschleppt werden.