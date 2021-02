19-Jähriger aus Gladbeck an illegalem Autorennen beteiligt

Die Polizei hat am Samstag in Gelsenkirchen einen Gladbecker aufgehalten, der an einem illegalen Autorennen beteiligt war.

Gladbeck. Ein 19-Jähriger aus Gladbeck ist in Gelsenkirchen an einem illegalen Autorennen beteiligt gewesen. Er war mit 160 Stundenkilometer unterwegs.

Ein Gladbecker ist am Wochenende an einem verbotenen Autorennen in Gelsenkirchen beteiligt gewesen. Gegen 0.50 Uhr waren am Samstag zwei Autos auf einer zweispurigen Straße in Gelsenkirchen-Beckhausen unterwegs. Offenbar hatten sich die beiden Fahrer dabei bis zum Erreichen einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage abgesprochen, um ab hier dann ein Beschleunigungsrennen durchzuführen, so die Polizei.

Beamte dokumentierten bei den beiden Autos Geschwindigkeiten von bis zu 160 Stundenkilometer, erlaubt waren 70 km/h. Die Polizei hielt einen der beiden Wagen an, ein 19-Jähriger aus Gladbeck saß am Steuer. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und Strafanzeige gegen ihn gestellt.