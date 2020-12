18-Jähriger fährt in Gladbeck Verkehrsschild um und flüchtet

Gladbeck. 18-Jähriger rutscht in Gladbeck mit seinem Auto gegen ein Verkehrsschild. Er und seine Mitfahrer stellen das Schild wieder auf und flüchten.

Ein 18-jähriger Essener ist am Freitagabend gegen 21.40 Uhr mit seinem Auto auf der Arenbergstraße in Gladbeck nach einem Bremsmanöver gegen ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel gerutscht. Dabei entstanden sowohl an dem Schild als auch an dem Wagen ein Sachschaden in Höhe von 3800 Euro, so die Polizei.

Der 18-Jährige sowie seine zwei Mitfahrer stiegen aus dem Auto aus und stellten das Verkehrsschild wieder auf. Anschließend fuhren sie davon. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten den Essener auf der Horster Straße in Bottrop anhalten.