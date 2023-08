Polizei 18-Jähriger Bottroper auf Schützenfest in Gladbeck beraubt

Gladbeck/Bottrop. Ein 18-jähriger Bottroper wurde am Wochenende beim Schützenfest in Gladbeck geschlagen und beraubt. Einer der mutmaßlichen Täter wurde gefasst.

Zu einer Schlägerei musste die Polizei am Freitagabend zum Rentforter Schützenfest anrücken. Das bestätigte Polizeisprecherin Corinna Kutschke auf Nachfrage. Der Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag. Laut Polizei gibt es unterschiedliche Angaben auch über die Beteiligten. Wahrscheinlich habe es sich aber um eine Auseinandersetzung zwischen drei Personen gehandelt, weitere hätten sich aber wohl eingemischt, wie es heißt zum Schlichten.

Für die Polizei eine unübersichtliche Gemengelage, zumal sich einige Beteiligte beim Eintreffen der Beamten flugs aus dem Staub machten. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein 18-jähriger Bottroper von zwei Männern geschlagen wurde. Einer davon soll mit einem Schlagstock bewaffnet gewesen sein. Außerdem wurde dem Bottroper wohl auch eine Tasche und ein Handy gestohlen.

Polizei kann einen verdächtigen Gladbecker aufgreifen

Einen Tatverdächtigen, ein 19-jähriger Gladbecker, konnte die Polizei auf der Hegestraße stellen. Bei ihm fand sich weder ein Schlagstock noch Tasche oder Handy. Dem anderen Verdächtigen gelang die Flucht. Nun laufen die Ermittlungen der Polizei. Es seien „einige Personalien“ festgestellt worden, sagt Corinna Kutschke, nun müssten die weiteren Vernehmungen abgewartet werden, so die Polizeisprecherin.

Außerdem meldet die Polizei einen weiteren Diebstahl im Umfeld des Schützenfestes, ebenfalls in der Nacht zum Samstag. Eine 22-jährige Bottroperin hatte gegen 3 Uhr das Gelände an der Johowstraße verlassen. Im Bereich einer Baustelle wurde sie von einem unbekannten Mann auf das Baustellengelände gezogen und geschubst. Anschließend wurde ihr hier mutmaßlich das Handy entwendet. Die 22-Jährige stellte das Fehlen des Smartphones erst zu Hause fest, so die Polizei. Die 22-Jährige blieb unverletzt.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, meldet sich unter: 0800 2361 111

