15-Kilometer-Regel im Kreis Recklinghausen aufgehoben

Die 15-Kilometer-Regel gilt in Gladbeck seit Montag nicht mehr. Am Wochenende kontrollierte der KOD die Einhaltung der Regeln noch, wie hier im Nordpark.

Gladbeck Die 15-Kilometer-Regel gilt in Gladbeck nicht mehr. Der Grund: Inzidenzwert im Kreis liegt seit einigen Tagen unter der 200er-Marke.

Die 15-Kilometer-Regel, die das Land am vergangenen Dienstag in einer Corona-Regionalverordnung für den Kreis Recklinghausen und somit auch für Gladbeck festgelegt hatte, ist aufgehoben. Darüber informierte das Gesundheitsministerium des Landes die Kreisverwaltung offiziell am späten Montagnachmittag.

Ab sofort können sich die Bürger des Kreises Recklinghausen also wieder über die Kreisgrenzen und einen 15-Kiolmeter-Radius vom Wohnort hinaus bewegen. Als Begründung für die Aufhebung der Regelung führt das Land die Entwicklung der Zahlen an, die sich "deutlich unterhalb eines Wertes von 200 bewegen".

