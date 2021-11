Ein 14-jähriger Fahrradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall in Gladbeck verletzt.

Polizei 14-Jähriger Radler verunglückt in Gladbeck

Gladbeck. Ein Radler (14) wurde bei einem Verkehrsunfall in Gladbeck verletzt. Bei der Kollision mit einem Auto entstand ein Sachschaden von 1000 Euro.

Ein junger Radler wurde am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Gladbeck verletzt. Der 14-Jährige kollidierte nach Angaben der Polizei mit einem Auto. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1000 Euro.

Der Unfall ereignete sich laut Bericht der Polizei gegen 7.25 Uhr auf der Horster Straße. Eine 45-jährige Autofahrerin aus Gladbeck verließ den Kreisverkehr auf der Horster Straße in Richtung Wiesmannstraße. Die Frau stieß beim Verlassen des Kreisels mit einem 14-jährigen Fahrradfahrer zusammen, der auf dem südlichen Radweg der Horster Straße fuhr. Der Gelsenkirchener querte die Verlängerung auf dem Fußgängerüberweg in Richtung Norden.

Rettungskräfte brachten den Jungen ins Krankenhaus

Der Junge stürzte und verletzte sich bei dem Unfall leicht. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren.

