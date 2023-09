Ein Sachschaden von 130.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall in Gladbeck.

Blaulicht 130.000 Euro Schaden: Unfall in Gladbeck

Gladbeck. Eine 28-Jährige Gladbeckerin wurde bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie war in einer Kurve von der Schillerstraße abgekommen.

Eine 28-jährige Autofahrerin hat sich am Donnerstag (14. September) bei einem Verkehrsunfall in Gladbeck am leichte Verletzungen zugezogen. Es entstand ein Sachschaden, den die Polizei mit rund 130.000 Euro beziffert.

+++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook+++

Die Gladbeckerin war laut Polizei gegen 9 Uhr im Bereich einer Kurve auf der Schillerstraße mit einem Mercedes GLE nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Hier kollidierte die 28-Jährige mit einem geparkten Mercedes GLC. Dieses Auto wurde durch den Aufprall wiederum gegen einen weiteren geparktes Auto VW Tiguan geschoben.

Die Fahrerin musste mit leichten Verletzungenin einem Krankenhaus behandelt werden.

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck