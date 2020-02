Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

114 ehrenamtliche Richter

Das Arbeitsgericht Gelsenkirchen hat fünf Kammern. Sie werden jeweils von einem Berufsrichter geleitet. Verteilt auf die Kammern sind weiterhin 114 ehrenamtliche Richter tätig, die an den Entscheidungen mitwirken.

Das Gericht in Gelsenkirchen ist auch für Rechtsstreitigkeiten in Gladbeck und Bottrop zuständig. Die nächste Instanz in einem Berufungsverfahren ist das Landesarbeitsgericht in Hamm.