11-Jähriger in Gladbeck von Auto angefahren und verletzt

Gladbeck Bei einem Unfall in Gladbeck wurde ein Elfjähriger verletzt. Ein Autofahrer hatte ihn übersehen, als der Junge die Schützenstraße überquerte.

Ein elfjähriger Junge wurde bei einem Unfall in Gladbeck leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Mittwochmittag an der von Jovyplatz, Schützen- und Friedrichstraße. Demnach wollte der Jungen gegen 13.35 Uhr die Schützenstraße am entsprechenden Fußgängerübergang überqueren. Gleichzeitig bog ein 68-jähriger Autofahrer aus Gladbeck nach links in die Friedrichstraße ab. Dabei wurde der Junge von dem Auto erfasst.

Mehr zum Thema

Der Elfjährige wurde mit dem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht. Nach ersten Informationen habe er bei dem Unfall leichte Verletzungen erlitten, so die Polizei.

+++ Nachrichten aus Gladbeck bequem ins Postfach: Hier können Sie sich für unseren kostenlosen Newsletter anmelden! +++

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck