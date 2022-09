100 Jahre Polizei Recklinghausen: Fest mit viel Programm

Gladbeck/ Bottrop. Das Polizeipräsidium Recklinghausen, zu dem auch Gladbeck und Bottrop gehören, feiert 100-jähriges Bestehen. Dieses Programm ist geplant.

Das Polizeipräsidium Recklinghausen, zu dem auch Gladbeck und Bottrop gehören, hat „Geburtstag“ – und der wird am kommenden Montag, 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, groß gefeiert. „Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zu unserem Tag der offenen Tür eingeladen“, sagt Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. „Wir wollen ein großes Familienfest feiern, mit vielen Programmpunkten und Informationen rund um die Arbeit der Polizei.“ Das Programm beginnt um 10 Uhr und endet gegen 18 Uhr.

Auf dem Westerholter Weg in Recklinghausen, der während der Veranstaltung zwischen Herzogswall und Von-Bruchhausen-Straße für Fahrzeuge gesperrt sein wird, auf dem Parkplatz Am Steintor sowie auf dem Präsidiumsgelände wird ein buntes Programm geboten. Es gibt Live-Musik von der Band „Timeless Rock Music“ sowie vom Landespolizeiorchester. Vor dem Präsidium gibt es Vorführungen der Landesreiterstaffel und der Tanzformation „Police Revolution“, einer Gruppe tanzbegeisterter Polizistinnen und Polizisten aus ganz NRW. Die Landesturnriege der Polizei zeigt ihr Können, ebenso ein Höheninterventionsteam.

Verschiedene Direktionen der Polizei geben Einblicke in ihre Arbeit

Am Steintor gehen Taucher in einem großen Wassertank zu Demonstrationszwecken ans Werk. Nebenan wird ein Wasserwerfer stehen, der bei drei Vorführungen in Aktion zu erleben ist. Die Recklinghäuser Bereitschaftspolizeihundertschaft gibt Einblicke in ihre Arbeit, ebenso die Diensthundführerstaffel. Expertinnen und Experten für Verkehrsunfallprävention sowie Kriminalprävention klären auf über Fragen der Verkehrssicherheit, zum Einbruchschutz und weiteren Aspekten rund ums Thema Sicherheit. Die Einstellungsberatung der Recklinghäuser Polizei ist mit einem Infostand dabei, ebenso Teams der Direktion Verkehr, die über Sinn und Zweck von Kontrollen sowie über ihre Arbeit nach schweren Verkehrsunfällen aufklären.

Ausgestellt sind historische sowie moderne Polizeifahrzeuge, Uniformen, Waffen und andere Ausrüstungsgegenstände. In Kleingruppen können Teile des Polizeipräsidiums besichtigt werden. Auf den Rundgängen kann das Polizeigewahrsam im 2021 eröffneten Neubau besichtigt werden. Außerdem gibt es Einblicke in die Spurensicherung an Tatorten sowie die erkennungsdienstliche Behandlung von Tatverdächtigen, so die Polizei. Zu sehen ist auch eine neue Ausstellung über die 100-jährige Geschichte und die Entwicklung der Recklinghäuser Polizei. Für die kleinen Gäste gibt es außerdem eine Hüpfburg, ein Spielmobil und Kinderschminken.

