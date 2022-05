10.000 Euro Totalschaden: Gladbecker bei Autounfall verletzt

Am Montag hat es in Gladbeck einen Autounfall gegeben, der einen schweren Schaden anrichtete. (Symbolbild)

Gladbeck. Bei einem Unfall in Gladbeck sind Montagmittag bei zwei Autos Totalschäden entstanden. Ein 56-Jähriger wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Ein 56-jähriger Mann aus Gladbeck ist am Montagmittag bei einem Autounfall leicht verletzt worden. Er war gegen 12 Uhr mit seinem Pkw auf der Berliner Straße in Gladbeck in Fahrtrichtung Uechtmannstraße unterwegs, als er im Kreuzungsbereich mit dem Wagen einer 76-jährigen Frau aus Dorsten zusammenstieß.

Wie die Polizei Recklinghausen berichtet, folgte ein riesiger Totalschaden von etwa 10.000 Euro und ein Krankenwageneinsatz.

Der Zusammenstoß ereignete sich, als die 76-jährige Dorstenerin mit ihrem Auto von der Enfieldstraße nach rechts auf die Berliner Straße abbog. Sie blieb bei dem Unfall unversehrt. Der 56-jährige Gladbecker musste hingegen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Da an beiden Fahrzeugen laut Polizei Totalschäden entstanden, wurden sie nach dem Unfall abgeschleppt.

